Leandro Grass promete "reconstrução" de Taguatinga em agenda de campanha

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou, nesta terça-feira (18/8), durante agenda de campanha em Taguatinga, que pretende promover uma “reconstrução” da cidade com investimentos em saúde, educação, segurança, mobilidade e geração de empregos. Segundo ele, a região, que considera o “coração econômico de Brasília” enfrenta enfraquecimento do comércio e problemas na prestação de serviços públicos. “Taguatinga é a cidade que precisa ser recuperada. A reconstrução de Taguatinga simboliza também a reconstrução do DF que a gente quer fazer, com uma economia forte, com muito emprego, com muita renda e com serviços públicos de qualidade”, afirmou.

Grass iniciou a agenda com uma panfletagem na Praça do Relógio e seguiu para o Taguacenter. O candidato destacou a relação que mantém com a cidade desde o período em que atuou como professor e deputado distrital. Segundo ele, a região também concentra problemas que pretende enfrentar caso seja eleito. “A gente vê aqui o comércio que está enfraquecido, muitas lojas fechadas, muita gente na rua, muita gente em situação de rua, e o povo de Taguatinga, que é o povo pioneiro, um povo muito trabalhador, querendo ver essa cidade ser recuperada”, disse.

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Saúde

Grass criticou as condições do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), que, segundo ele, precisa ser recuperado. “O HRT está aqui caindo aos pedaços. Um hospital que logo no começo o governo Ibaneis passou por um incêndio, depois foi só remendo atrás de remendo. O Hospital de Taguatinga, que já foi um dos melhores do Distrito Federal, está à míngua, está destruído, e a gente quer recuperar a saúde de Taguatinga”, afirmou.

O candidato disse que pretende criar políticas específicas para a população idosa, com a implantação de centros de convivência e atendimento especializado. “Tem muitos idosos e não tem equipamento para pessoa idosa aqui. Vamos fazer uma política para pessoa idosa muito forte no nosso governo, com centro-dia, centro de convivência do idoso, programa de saúde para idoso”, declarou.

Educação

Grass apresentou como prioridade a valorização dos profissionais e a ampliação da oferta de ensino integral. O candidato afirmou que pretende melhorar salários e condições de trabalho de professores, orientadores, psicólogos e demais servidores das escolas, além de investir na infraestrutura da rede.

“Educação é fundamental. Aqui no DF, infelizmente, colocaram a nossa escola pública à míngua. Estamos em último lugar no Ideb, no ensino médio. E o nosso projeto é um projeto de reconstrução da educação pública com valorização dos profissionais de educação”, afirmou.

Grass defendeu escolas que ofereçam atividades além do currículo tradicional. “É escola integral, escola que ofereça formação profissional, que ofereça arte, ciência, tecnologia e esporte, para que o aluno se sinta bem, possa construir seu projeto de vida”, disse.

Entre as propostas, o candidato citou ainda a construção de novas escolas e a ampliação de creches. “É preciso construir novas também, porque este governo não construiu escolas suficientes, ampliar as creches para a criança, para que a família possa trabalhar, para que a criança esteja segura”, afirmou.

Mobilidade

O candidato defendeu a ampliação das linhas e dos horários dos ônibus e do metrô, especialmente para atender trabalhadores que precisam utilizar o transporte durante a noite.

“Transporte público, primeira coisa, ampliar as linhas de ônibus e os horários. Também do horário do metrô, porque hoje o trabalhador noturno não consegue voltar para casa porque não tem transporte para ele”, afirmou.

Grass defendeu a implantação gradual da tarifa zero no Distrito Federal, começando pelos estudantes. “A gente vai implementar tarifa zero, gradualmente, não só nos finais de semana, mas todos os dias da semana, começando até pelos estudantes, com o passe livre estudantil, além dos dias de aula, para que o estudante também possa acessar a cultura, possa transitar na cidade”, declarou.

O candidato ao Buriti afirmou ainda que pretende investir em tecnologia para facilitar o deslocamento dos passageiros e tornar o sistema mais seguro e confortável. “A gente quer mais segurança no transporte, a gente quer um transporte mais confortável, mais rápido, mais inteligente, com tecnologia na mão do cidadão para ele saber que horas o ônibus passa, qual é a linha, e que ele possa ali programar o melhor trajeto”, disse.