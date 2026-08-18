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Cachorro que atacou veterinária foi retirado das atividades, diz Senado

Animal está com as vacinas em dia e será mantido em observação. Vitória Valle foi mordida no pescoço enquanto alimentava o cão, da raça pastor-belga

Congresso Nacional - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)
Congresso Nacional - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O Senado Federal isolou o cão responsável por atacar a médica veterinária na manhã desta terça-feira (18/8). Por meio de nota, confirmou, além disso, que o animal estava vacinado. 

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Vitória Valle, de 36 anos, foi mordida no pescoço enquanto alimentava o cachorro. O pastor-belga faz parte do Serviço de Cinotecnia, responsável por treinar animais que prestam serviços à Polícia Legislativa. 

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O Senado ainda informou que a vítima recebeu atendimento imediato e foi levada ao Hospital de Base,em uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Afirmou, também, que presta apoio a ela e à família. Por enquanto, encontra-se na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em estado grave.  

Enquanto isso, o animal foi imediatamente retirado das atividades junto à Polícia Legislativa, passará por exames e será mantido em observação. No entanto, mais informações sobre o estado de saúde da vítima não serão divulgados, em razão do sigilo médico e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

Leia a nota completa enviada pelo Senado Federal:  

"Na manhã desta terça-feira (18/8), ocorreu um incidente envolvendo um dos cães do Serviço de Cinotecnia do Senado Federal e uma tratadora contratada por empresa prestadora de serviços responsável pelo cuidado dos animais.

A profissional recebeu atendimento imediato e foi prontamente encaminhada ao Hospital de Base do Distrito Federal, com apoio do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Neste momento, o Senado acompanha o estado de saúde da profissional, que se encontra na UTI, e presta assistência a ela e à família.

Paralelamente, a instituição está apurando os fatos decorrentes do episódio. O cão envolvido no incidente, da raça pastor belga malinois, possui vacinação em dia. O animal foi imediatamente retirado das atividades operacionais, passará por exames e permanecerá em observação.

Em relação ao estado de saúde e aos dados pessoais da colaboradora, o Senado Federal ressalta que a divulgação de informações clínicas está sujeita ao sigilo médico e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)".

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 18/08/2026 19:39 / atualizado em 18/08/2026 19:41
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