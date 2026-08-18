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Veterinária atacada por cachorro no Senado está em estado grave, diz Iges

A médica-veterinária foi atacada no pescoço por um cachorro do Serviço de Cinotecnia do Senado Federal, na manhã desta terça-feira (18/8), e está em estado grave

A profissional é funcionária de uma empresa terceirizada prestadora de serviços - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
A profissional é funcionária de uma empresa terceirizada prestadora de serviços - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A médica-veterinária atacada por um cachorro do Serviço de Cinotecnia do Senado Federal, saiu da cirurgia e permanece internada em estado grave no Hospital de Base. Segundo o Iges, a família dela já foi informada sobre o quadro clínico. O incidente com o cão ocorreu na manhã desta terça-feira (18/8). Segundo a equipe de bombeiros que prestou os primeiros socorros, ela foi mordida no pescoço e apresentava um quadro de hemorragia. 

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A profissional é funcionária de uma empresa terceirizada prestadora de serviços, contratada pelo Senado para realizar o acompanhamento de saúde e o manejo dos cachorros.

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Segundo nota oficial divulgada pela assessoria do Senado Federal, logo após o incidente, a instituição informou que o socorro foi imediato. A veterinária recebeu os primeiros socorros de equipes que estavam no local e, em seguida, foi transportada às pressas para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) em uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Em comunicado, o Senado afirmou que está acompanhando a evolução do quadro de saúde da profissional e prestando assistência à vítima e aos familiares. As circunstâncias do ataque e o estado de saúde atualizado da veterinária estão sendo apurados.

Leia na íntegra a nota divulgada pelo Senado Federal:

"O Senado Federal informa que, na manhã desta terça-feira (18), ocorreu um incidente envolvendo um dos cães do Serviço de Cinotecnia e a médica-veterinária contratada por empresa prestadora de serviços encarregada dos cuidados dos animais.
A profissional recebeu atendimento imediato das equipes presentes no local e foi prontamente encaminhada ao Hospital de Base do Distrito Federal, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A instituição está acompanhando o atendimento médico e prestando o suporte necessário à profissional e à família."

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Adriana Bernardes, Darcianne Diogo e Carlos Silva
postado em 18/08/2026 17:18 / atualizado em 18/08/2026 17:35
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