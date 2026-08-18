Elisson Ferreira amplia campanha nas RAs

No terceiro dia da campanha eleitoral, nessa terça-feira (18/8), o candidato pelo partido Agir, Elisson Ferreira, percorreu regiões administrativas como Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras para encontrar apoiadores.
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De acordo com o candidato, ele negou estar conhecendo o DF só agora. “Eu conheço bem Brasília. O que estamos fazendo é ir cidade por cidade a convite de apoiadores e pessoas que acreditam que a capital tem jeito”, disse ele.
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Ferreira também definiu esse período da campanha como fundamental para sua candidatura. “Agora é hora de mostrar quem eu sou, apresentar nossas ideias e conversar com as pessoas”, afirmou.