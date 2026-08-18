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Eleições 2026

Elisson Ferreira amplia campanha nas RAs

O candidato do Agir discutiu medidas para saúde, transporte, educação, segurança e geração de oportunidades com os seus apoiadores

Candidato do Agir encontrou apoiadores em Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras - (crédito: Divulgação)
Candidato do Agir encontrou apoiadores em Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras - (crédito: Divulgação)

No terceiro dia da campanha eleitoral, nessa terça-feira (18/8), o candidato pelo partido Agir, Elisson Ferreira, percorreu regiões administrativas como Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras para encontrar apoiadores.

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De acordo com o candidato, ele negou estar conhecendo o DF só agora. “Eu conheço bem Brasília. O que estamos fazendo é ir cidade por cidade a convite de apoiadores e pessoas que acreditam que a capital tem jeito”, disse ele. 

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Ferreira também definiu esse período da campanha como fundamental para sua candidatura. “Agora é hora de mostrar quem eu sou, apresentar nossas ideias e conversar com as pessoas”, afirmou.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 18/08/2026 23:01
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