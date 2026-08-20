Autora lança livro em Brasília sobre relatos de câncer, tabus e esperança

Lançado em Brasília, o livro de Eleonora Santos aborda as transformações na identidade e nas relações familiares após o diagnóstico de câncer - (crédito: Divulgação)

O que muda na vida de uma pessoa quando ela recebe o diagnóstico de uma doença grave? É a partir dessa pergunta que a economista e escritora Eleonora Santos constrói "(In)finitudes", livro baseado nas histórias de 19 pacientes com câncer, sobretudo linfomas, e em três depoimentos de pessoas que acompanharam de perto o adoecimento ou a morte de alguém. A obra será lançada em 22 de agosto, na Livraria Circulares, em Brasília, como parte de um projeto que também inclui uma série de seis podcasts.

A ideia surgiu da experiência pessoal da autora, diagnosticada com linfoma folicular. Depois de um período inicial de observação, Eleonora precisou começar rapidamente um tratamento mais agressivo do que o previsto. A rotina mudou, vieram a perda de cabelo, o isolamento e as limitações físicas, enquanto ela tentava manter o trabalho e a vida cotidiana. A transformação fez com que a frase ouvida de um médico logo após o diagnóstico ganhasse outro significado: “Sua vida nunca mais será a mesma”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Foi também durante as sessões de quimioterapia que Eleonora começou a pensar no projeto. Ao observar outros pacientes e o sofrimento provocado pelo tratamento, sentiu necessidade de criar um espaço de acolhimento e conversa. A intenção, segundo ela, era oferecer conforto e esperança a pessoas que atravessavam experiências semelhantes.

"Como não ajudar as pessoas com uma experiência dessas? A ideia do projeto começou dentro da clínica e do espaço de quimioterapia, um desejo imenso de apoiar, levar conforto e esperança e, sobretudo, ajudá-las a encarar a doença com mais leveza", explicou ela ao Correio.

Para construir o livro, Eleonora percorreu quatro cidades do interior de Minas Gerais e acumulou mais de 40 horas de conversas com pacientes e familiares. Os entrevistados, atendidos tanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quanto pela rede privada, têm idades e trajetórias diferentes. O que os aproxima é a experiência de conviver com a doença, com as mudanças provocadas pelo diagnóstico e com questões que nem sempre encontram espaço durante o tratamento.

Entre os temas abordados estão as transformações na identidade, os impactos sobre as relações familiares, o constrangimento diante de determinados diagnósticos e a dificuldade de falar sobre a morte. Para Eleonora, esse silêncio não está restrito a um grupo social ou a determinado tipo de atendimento médico.

(In)finitudes será lançado em Brasília em 22 de agosto, com evento sediado na Livraria Circulares (foto: Divulgação)

"O silêncio não tem sexo, nem cor/raça; não tem idade, nem estratificação social. Mesmo em famílias consideradas mais intelectuais, reside a dificuldade", declarou.

A autora afirmou que as entrevistas também revelaram uma dificuldade de diálogo dentro dos próprios espaços de saúde. Na avaliação dela, pacientes e profissionais nem sempre encontram condições para conversar abertamente sobre a finitude, mesmo quando ela está diretamente relacionada à experiência do adoecimento.

"Esse projeto me mostrou duas coisas muito marcantes: 1ª) mesmo com histórias de adoecimento semelhantes, cada ser é único . A singularidade não está só na impressão digital; ela é muito maior: ela está na história de vida. E isso foi algo precioso que consegui vivenciar, sentir e realizar; 2ª) o silêncio está nos consultórios, está na rede pública e na rede privada, nos pequenos e grandes centros, está na dificuldade e na falta de preparo dos médicos, dos psicólogos, dos enfermeiros e técnicos, enfim, do corpo clínico, de abordarem a morte, o processo de finitude da vida dos pacientes."



É nesse espaço de silêncio que a autora coloca o que chama de "escuta sem filtro". Para ela, ouvir os pacientes sem tentar suavizar a experiência permite que medos, dores e dúvidas sejam tratados de maneira mais direta.

Os entrevistados, que não conheciam Eleonora antes do projeto, receberam-na em suas casas e compartilharam aspectos íntimos de suas vidas.

"A escuta sem filtro é o lidar coma verdade de cada um, o concreto, o real. A escuta sem filtro vem sem recursos de amenizar a dor ou o sofrimento. A escuta sem filtro sai de dentro."

A discussão sobre a morte, contudo, não aparece na obra apenas como contraponto ao tratamento médico. A espiritualidade também ocupa espaço nas narrativas, a partir das diferentes formas encontradas pelos entrevistados para lidar com a doença e atribuir sentido à própria experiência. Para Eleonora, o contato com essas histórias modificou sua própria compreensão sobre finitude e transcendência.

Leia também: Escritora constrói em livro um mosaico de memórias sobre Brasília

"Hoje sinto que a finitude não existe, o que existe é o fim da materialidade. Somos infinitos, vivemos no interior, no coração e na mente das pessoas que nos amam e vice-versa."

Além do livro, o projeto "(In)finitudes" inclui seis episódios de podcast, com entrevistas e relatos de pacientes e profissionais relacionados ao tratamento de linfomas e outros tipos de câncer. Os conteúdos estão disponíveis no YouTube e no Spotify e ampliam a discussão proposta pela obra para temas como sofrimento, espiritualidade, relações entre médicos e pacientes e as mudanças provocadas pela chamada "vida em tratamento".

O projeto foi realizado por meio da Lei Rouanet (8.313/1991), com patrocínio do Itaú Unibanco. A formação acadêmica da autora inclui graduação em Economia, mestrado em Demografia, doutorado em Administração, pós-doutorado em Economia da Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e MBA Executivo pela Coppead-UFRJ.

Para Eleonora, apesar de o livro partir de experiências de adoecimento e da possibilidade concreta da morte, o sentimento que deve permanecer depois da leitura é outro. Ela resume a expectativa em uma única palavra: esperança.

"Esperança. A vida se nutra da esperança, mesmo que, como disse um paciente - que, infelizmente, morreu antes do livro ficar pronto: 'Eu sei quie meu relógio corre mais rápido; só não sei o quão mais'. Que independente da velocidade do relógio, do curto ou longo tempo a ser desfrutado, que a vida seja vivida com esperança. Só assim ela será vivida consciente e plenamente."

Serviço