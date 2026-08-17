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arte e afeto

Exposição reúne obras de pacientes e profissionais de saúde do HUB

Mostra 'Diapedesis' aborda a humanização no SUS por meio da arte; abertura será nesta quinta-feira (20/8), na Casa de Cultura da América Latina, com entrada gratuita

Profissionais e pacientes do HUB participam de exposição artística na Casa da Cultura da América Latina - (crédito: Comunicação do HUB-UnB/HU Brasil)
Profissionais e pacientes do HUB participam de exposição artística na Casa da Cultura da América Latina - (crédito: Comunicação do HUB-UnB/HU Brasil)

A Casa de Cultura da América Latina (CAL) recebe, a partir desta quinta-feira (20/8), a exposição coletiva Diapedesis, práticas de cuidado em travessia. A mostra reúne obras produzidas por 16 artistas — entre pacientes com doenças autoimunes e dores crônicas, cuidadoras, profissionais de saúde e artistas do Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB). Com entrada gratuita, a abertura ocorre às 19h na Galeria Chocó.

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A exposição utiliza diferentes linguagens artísticas, como instalações, fotografias, artes têxteis, desenhos, vídeos e objetos cotidianos, incluindo cobogós retirados da própria estrutura do HUB e órgãos confeccionados em crochê. O objetivo é ressignificar o ambiente hospitalar como um espaço de encontros, produção de conhecimento e afeto.

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  • Profissionais e pacientes do HUB participam de exposição artística na Casa da Cultura da América Latina
    Profissionais e pacientes do HUB participam de exposição artística na Casa da Cultura da América Latina Comunicação do HUB-UnB/HU Brasil
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O título da mostra, sob curadoria de Yana Tamayo, faz referência ao processo biológico no qual as células de defesa atravessam os vasos sanguíneos para combater uma inflamação, servindo como metáfora para a travessia entre arte e saúde.

As criações nasceram nas oficinas semanais do "Grupo Analgesia – experiências em arte e saúde", projeto criado em 2022 pela Comissão de Humanização do HUB e idealizado pela médica reumatologista Isadora Jochims e pela terapeuta ocupacional Helenice Vespasiano.

"Essa exposição compartilha com a sociedade um conhecimento que nasce no cotidiano do SUS, construído de forma coletiva por pacientes, profissionais e artistas. Mostramos que a humanização acontece quando reconhecemos o afeto como tecnologia capaz de transformar o espaço hospitalar", destaca Isadora Jochims.

Serviço

Exposição "Diapedesis, práticas de cuidado em travessia"

  • Local: Galeria Chocó, Casa de Cultura da América Latina (CAL)

  • Abertura: quinta-feira (20/8), às 19h

  • Visitação: de 21 de agosto a 17 de outubro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

  • Entrada: Gratuita.

  • Classificação: Livre (local com acessibilidade para pessoas com deficiência).

Saiba Mais

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 17/08/2026 13:49
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