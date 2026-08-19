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MORTE

Homem tem mal súbito e morre ao se preparar para praticar hyrox

Caso ocorreu em uma academia no Pistão Sul. O Samu foi chamado, mas o homem não resistiu e morreu no local

PCDF informou que irá apurar as circunstâncias e a causa da morte - (crédito: NDLA/Divulgação )
PCDF informou que irá apurar as circunstâncias e a causa da morte - (crédito: NDLA/Divulgação )

Um homem de 53 anos, que não teve sua identidade revelada, faleceu na noite desta terça-feira (19/8) ao se preparar para um treinamento físico coletivo de hyrox — modalidade que mistura corrida com exercícios funcionais — em uma academia no Pistão Sul. Segundo o gerente do estabelecimento, a vítima apresentou uma coloração arroxeada e caiu no chão desacordada.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela equipe que trabalha no local. Enquanto aguardavam o resgate, funcionários e médicos presentes iniciaram os procedimentos de primeiros socorros. Durante 30 minutos os socorristas tentaram manobras de reanimação e aplicaram quatro ampolas de adrenalina, mas o homem não resistiu.

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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada às 22h33 para recolhimento do corpo e transporte ao Instituto Médico Legal (IML). Procurada pelo Correio, a corporação informou que “as circunstâncias e a causa da morte serão objeto de apuração e dos exames periciais pertinentes”.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 19/08/2026 17:57 / atualizado em 19/08/2026 17:57
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