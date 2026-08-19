Celina Leão assina nova redução de interstício na Polícia Militar do DF

Comissão vota relatório que garante recomposição salarial das forças do DF - (crédito: PMDF/Reprodução)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou nesta quarta-feira (19/8), a assinatura de uma nova redução de interstício na Polícia Militar (PMDF). A medida possibilitará novas promoções na corporação, afirmou a chefe do Executivo local.

O interstício corresponde à diminuição do tempo mínimo exigido de permanência em um posto ou graduação para que o policial esteja apto a concorrer à promoção seguinte.

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Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Celina afirmou que a pauta reforça o compromisso do GDF com os profissionais da segurança. "Valorização se faz com respeito e reconhecimento”, escreveu a governadora ao anunciar a medida."