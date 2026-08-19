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Celina Leão assina nova redução de interstício na Polícia Militar do DF

O interstício corresponde à diminuição do tempo mínimo exigido de permanência em um posto ou graduação para que o policial esteja apto a concorrer à promoção seguinte

Comissão vota relatório que garante recomposição salarial das forças do DF - (crédito: PMDF/Reprodução)
Comissão vota relatório que garante recomposição salarial das forças do DF - (crédito: PMDF/Reprodução)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou nesta quarta-feira (19/8), a assinatura de uma nova redução de interstício na Polícia Militar (PMDF). A medida possibilitará novas promoções na corporação, afirmou a chefe do Executivo local.

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O interstício corresponde à diminuição do tempo mínimo exigido de permanência em um posto ou graduação para que o policial esteja apto a concorrer à promoção seguinte.

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Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Celina afirmou que a pauta reforça o compromisso do GDF com os profissionais da segurança. "Valorização se faz com respeito e reconhecimento”, escreveu a governadora ao anunciar a medida."

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 19/08/2026 21:17
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