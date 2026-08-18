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Homem em situação de rua agride motociclista com madeira em semáforo

O ataque ocorreu na tarde desta terça-feira (18/8), na altura da 706 Norte. Agressor foi preso pela PMDF

Homem foi preso pela PMDF - (crédito: pexels)
Homem foi preso pela PMDF - (crédito: pexels)

Um homem de 36 anos em situação de rua foi preso pela Polícia Militar depois de agredir um motociclista com um pedaço de madeira. O ataque ocorreu na tarde desta terça-feira (18/8), na altura da 706 Norte.

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Segundo a PMDF, o motociclista aguardava o sinal verde no semáforo, quando o suspeito começou a xingá-lo, pegou um pedaço de madeira e o agrediu, atingindo-o no braço e na cabeça. O motociclista usava capacete e sofreu lesão leve no braço.

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Ao descer da moto para se defender, a vítima foi surpreendida pelo agressor, que sacou uma faca. Populares se aproximaram e o homem fugiu. Os militares foram acionados por volta das 15h e localizaram o agressor na 705 Norte. Preso, ele foi encaminhado à 5ª Delegaciade Polícia (área central).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 18/08/2026 23:06 / atualizado em 18/08/2026 23:07
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