Homem em situação de rua agride motociclista com madeira em semáforo

Um homem de 36 anos em situação de rua foi preso pela Polícia Militar depois de agredir um motociclista com um pedaço de madeira. O ataque ocorreu na tarde desta terça-feira (18/8), na altura da 706 Norte.

Segundo a PMDF, o motociclista aguardava o sinal verde no semáforo, quando o suspeito começou a xingá-lo, pegou um pedaço de madeira e o agrediu, atingindo-o no braço e na cabeça. O motociclista usava capacete e sofreu lesão leve no braço.

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Ao descer da moto para se defender, a vítima foi surpreendida pelo agressor, que sacou uma faca. Populares se aproximaram e o homem fugiu. Os militares foram acionados por volta das 15h e localizaram o agressor na 705 Norte. Preso, ele foi encaminhado à 5ª Delegaciade Polícia (área central).