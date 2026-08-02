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ELEIÇÕES 2026

União Progressista reúne apoiadores para lançar candidatura de Celina Leão

Bandeiras, gritos de apoio e tambores marcam o evento realizado neste domingo (2/8), que oficializa a candidatura à eleição da governadora Celina Leão ao GDF

Celina Leão tem candidatura ao GDF oficializada em convenção da União Progressista - (crédito: Davi Cruz/CB)
Celina Leão tem candidatura ao GDF oficializada em convenção da União Progressista - (crédito: Davi Cruz/CB)

A convenção da Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, reúne milhares de filiados, lideranças e apoiadores na manhã deste domingo (2/8), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O principal objetivo da convenção é oficializar a candidatura à reeleição da governadora Celina Leão (PP) ao Governo do Distrito Federal.

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Além da homologação das candidaturas, o encontro reúne dirigentes, parlamentares e filiados para reforçar a unidade da federação. O evento marca o início da campanha eleitoral da federação com forte participação da militância.

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  • Celina Leão chega no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para convenção partidária
    Celina Leão chega no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para convenção partidária Davi Cruz/CB/D.A.Press
  • Convenção da União Progressista atrai militância ao Centro de Convenções
    Convenção da União Progressista atrai militância ao Centro de Convenções Davi Cruz/CB/D.A.Press

O evento é marcado pelo clima de entusiasmo, com bandeiras, gritos de apoio, trajes e o som de tambores, que acompanharam a chegada das lideranças políticas. Os militantes ocuparam o espaço interno da convenção para demonstrar apoio às candidaturas da federação.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 02/08/2026 10:16 / atualizado em 02/08/2026 11:12
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