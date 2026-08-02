União Progressista reúne apoiadores para lançar candidatura de Celina Leão

Celina Leão tem candidatura ao GDF oficializada em convenção da União Progressista - (crédito: Davi Cruz/CB)

A convenção da Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, reúne milhares de filiados, lideranças e apoiadores na manhã deste domingo (2/8), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O principal objetivo da convenção é oficializar a candidatura à reeleição da governadora Celina Leão (PP) ao Governo do Distrito Federal.

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Além da homologação das candidaturas, o encontro reúne dirigentes, parlamentares e filiados para reforçar a unidade da federação. O evento marca o início da campanha eleitoral da federação com forte participação da militância.

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O evento é marcado pelo clima de entusiasmo, com bandeiras, gritos de apoio, trajes e o som de tambores, que acompanharam a chegada das lideranças políticas. Os militantes ocuparam o espaço interno da convenção para demonstrar apoio às candidaturas da federação.