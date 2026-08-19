PCDF prende envolvido em tiroteio que deixou baleado no Sol Nascente

Policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), por meio da Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio), cumpriram, nesta quarta-feira (19/8), mandado de prisão contra Denilson Magalhães Alfredo, 21 anos, acusado de participar de um tiroteio que deixou um jovem de 26 anos baleado, na madrugada de 1º de abril, na Chácara 48 do Sol Nascente.

Em 12 de junho, um dos envolvidos, Eduardo Batista Lourenço, 26, foi detidono setor de ortopedia do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde recebia atendimento médico em razão de ferimentos causados durante o confronto.

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Na segunda fase da operação, Denilson foi localizado e preso no Recanto das Emas. Durante a busca pessoal, foram encontradas em sua posse substâncias semelhantes a skunk e haxixe. Na mesma ação, Samuel Ciro, 21, foi localizado e conduzido à unidade policial.

O tiroteio foi registrado em vídeo. Dois homens — incluindo a vítima baleada, aparecem escondidos atrás de um carro preto. A vítima está armada e, em determinado momento, levanta e dispara. Depois de ferido, o homem foi levado ao centro cirúrgico do HRC.