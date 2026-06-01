Tiroteio no Sol Nascente termina com homem baleado na cabeça; veja vídeo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por dois homens envolvidos em um tiroteio que deixou um jovem de 26 anos baleado. O crime, registrado por câmeras do circuito interno de segurança, ocorreu na madrugada deste domingo (31/5), na Chácara 48 do Sol Nascente.

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Policiais militares foram acionados por volta das 4h40 para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na quadra. No local, frequentadores de uma festa relataram ter escutado tiros, versão que se confirmou após o acesso às imagens das câmeras de segurança.

O vídeo mostra parte da ação violenta. Dois homens — incluindo a vítima baleada, de 26 anos, que usa um boné azul — aparecem escondidos atrás de um carro preto. A vítima está armada e, em determinado momento, levanta e dispara. Depois de ferido, o homem foi levado ao centro cirúrgico do Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O estado de saúde não foi divulgado.

O delegado Fernando Fernandes, da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), confirmou a identidade dos dois suspeitos da tentativa de homicídio. Trata-se de Denilson Magalhães Alfredo, 21, e de Samuel Cirilo da Costa, 21. Os dois seguem foragidos. A motivação do crime é investigada.

