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"Não tem nação sem desenvolvimento da cultura", afirma Paula Belmonte

A candidata defendeu o acesso e a democratização da leitura para jovens, além de ressaltar a importância do Festival de Cinema de Brasília

Um dos projetos da candidata é a valorização da cultura e incetivo a leitura entre os jovens - (crédito: Minervino Junior/CB/DA Press)
Um dos projetos da candidata é a valorização da cultura e incetivo a leitura entre os jovens - (crédito: Minervino Junior/CB/DA Press)

A importância do fomento à cultura no DF foi um dos temas abordados pela candidata ao Buriti Paula Belmonte (PSDB), na Bienal do Livro, nesta quinta-feira (20/8). Ela também ressaltou a importância de facilitar o acesso dos jovens à leitura.

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Para a deputada, a cultura é um instrumento de formação e resgate histórico. "É por meio da cultura que construímos a nossa história. No nosso governo, vamos fazer cultura", afirmou.

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Sobre o Festival de Cinema de Brasília, Paula disse que "é uma falta de consideração com a história da capital achar que o festival pode ser cancelado".

A candidata ressaltou que Brasília é um polo multicultural e que a história da cidade precisa ser resgatada. "Temos a honra de ter histórias do Sudeste, do Cento-Oeste, do Norte, do Nordeste e do Sul. Precisamos fortalecer mais a nossa cultura", afirmou.

Ela destacou, ainda, a importância da leitura para os jovens. "O acesso à leitura é fundamental. Estamos em um mundo tecnológico e não podemos tentar esconder isso, precisamos trazer a tecnologia como uma aliada para as crianças", disse. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 20/08/2026 17:35 / atualizado em 20/08/2026 17:36
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