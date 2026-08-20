"Não tem nação sem desenvolvimento da cultura", afirma Paula Belmonte

A importância do fomento à cultura no DF foi um dos temas abordados pela candidata ao Buriti Paula Belmonte (PSDB), na Bienal do Livro, nesta quinta-feira (20/8). Ela também ressaltou a importância de facilitar o acesso dos jovens à leitura.
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Para a deputada, a cultura é um instrumento de formação e resgate histórico. "É por meio da cultura que construímos a nossa história. No nosso governo, vamos fazer cultura", afirmou.
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Sobre o Festival de Cinema de Brasília, Paula disse que "é uma falta de consideração com a história da capital achar que o festival pode ser cancelado".
A candidata ressaltou que Brasília é um polo multicultural e que a história da cidade precisa ser resgatada. "Temos a honra de ter histórias do Sudeste, do Cento-Oeste, do Norte, do Nordeste e do Sul. Precisamos fortalecer mais a nossa cultura", afirmou.
Ela destacou, ainda, a importância da leitura para os jovens. "O acesso à leitura é fundamental. Estamos em um mundo tecnológico e não podemos tentar esconder isso, precisamos trazer a tecnologia como uma aliada para as crianças", disse.