Paula Belmonte defende investimentos em educação pública de qualidade

Durante agenda na Bienal do Livro de Brasília, nesta quinta-feira (20/8), a candidata ao GDF pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Paula Belmonte, destacou a importância de investimentos na educação pública do Distrito Federal e na democratização da leitura.
"Eu sou fruto de escola pública. Eu sei da importância das crianças chegaram até aqui. A educação e a literatura são parte fundamental da democracia", afirmou ela.
A candidata comentou sobre o índice educacional do DF, que apareceu como último colocado em uma pesquisa recente do Ideb. Para Paula, a principal medida para reverter essa pesquisa é a escola integral de qualidade e a valorização dos professores. "O acesso à creche e à segurança alimentar é a grande pérola do nosso plano de governo", pontuou.
Como parte do plano educacional, Paula afirmou que "o Poder Executivo tem que ser responsável pela educação". Segundo a candidata, no atual modelo, as escolas recebem emendas parlamentares desiguais, o que acaba impactando a qualidade de ensino. "O Executivo não pode jogar essa responsabilidade para os deputados. A diferença entre as escolas acontece devido às diferenças de emendas destinadas às instituições", acrescentou.
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postado em 20/08/2026 16:23