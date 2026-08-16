Paula Belmonte inicia campanha na Igrejinha e no Marco Zero de Brasília

Pautas como educação, saúde e trabalho foram levantadas, na manhã deste domingo (16/8), pela candidata ao Governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB), durante o início oficial da campanha eleitoral, no Marco Zero de Brasília. O local histórico, no Buraco do Tatu, reuniu apoiadores do partido e o candidato a vice-governador na chapa, Everardo Ribeiro. A agenda começou com uma missa na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na 308 Sul.

Paula justificou o local de início da campanha para recorrer à fé e à devoção a Nossa Senhora. Segundo a candidata, o momento exige discernimento para apresentar à população um projeto alinhado às demandas do Distrito Federal. “Eu quero começar essa caminhada pedindo sabedoria, pedindo proteção e pedindo discernimento para que a gente possa fazer o melhor por Brasília”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após a missa, a candidata seguiu para o Eixão, onde encontrou apoiadores e discursou sobre as principais áreas que pretende priorizar durante a campanha. Entre os temas abordados, a educação ganhou destaque, especialmente em relação às condições oferecidas às crianças e aos adolescentes da rede pública de ensino.

Segundo Paula, a educação deve ser utilizada como instrumento de transformação social e precisa garantir não apenas o acesso à sala de aula, mas também condições para que os estudantes permaneçam na escola e tenham suas necessidades básicas atendidas. A candidata citou a alimentação oferecida aos alunos como uma das questões que devem receber atenção. “É importante trazermos para as nossas crianças a oportunidade de crescer”, defendeu.

Para a candidata, investir na educação significa ampliar as possibilidades de futuro para crianças e adolescentes do Distrito Federal. Durante o discurso, ela afirmou que a melhoria das condições oferecidas pela rede pública deve fazer parte de um projeto mais amplo de desenvolvimento para a capital.

Marco Zero

A escolha do Marco Zero de Brasília para o início da campanha teve caráter simbólico. O local está situado no ponto central do Plano Piloto e remete à construção da capital federal, inaugurada em 1960. Paula relembrou os trabalhadores que vieram para Brasília durante a construção da cidade e associou a trajetória dos chamados candangos ao projeto que pretende apresentar para o Distrito Federal. “É com esse mesmo espírito que iniciamos uma caminhada para servir Brasília e transformar a vida das pessoas”, disse.

A movimentação marcou o primeiro dia oficial da campanha, neste domingo, quando passou a ser permitida a propaganda eleitoral. O plano da candidata para as próximas semanas prevê uma agenda presencial em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal. Paula disse que pretende percorrer as cidades, ouvir moradores, identificar problemas locais e apresentar as propostas previstas no plano de governo.

Segundo ela, a campanha pretende manter o contato direto com diferentes segmentos da população durante as atividades. "A ideia é utilizar as visitas às regiões administrativas para conhecer demandas específicas e discutir soluções para problemas relacionados a serviços públicos e à qualidade de vida."

Saúde

Ao abordar a situação da saúde pública do Distrito Federal, Paula críticou o atendimento oferecido na rede pública. Segundo a candidata, muitas famílias enfrentam dificuldades para conseguir assistência médica e precisam lidar com problemas no acesso aos serviços. "Brasília está doente. E precisamos de uma Brasília saudável", destacou.

Caso seja eleita, Belmonte disse que pretende colocar a atenção primária entre as prioridades da gestão. A candidata defendeu a ampliação do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), especialmente em regiões que, segundo ela, enfrentam dificuldades de acesso aos serviços.

A proposta inclui a contratação de profissionais para reforçar as equipes e ampliar a capacidade de atendimento da rede. Paula afirma que a atenção primária deve permitir que os pacientes sejam acompanhados de forma mais próxima, evitando que problemas de saúde se agravem e aumentem a pressão sobre hospitais e unidades de emergência.

A candidata defendeu mudanças na estrutura de gestão da saúde do DF e o fim do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). Para Paula, a transição deve ser planejada para evitar prejuízos aos pacientes e garantir a continuidade dos serviços.

Além da saúde e da educação, o trabalho aparece entre as prioridades da campanha, de acordo com a cadidata. Para ela, a geração de oportunidades e a melhoria da qualidade dos serviços públicos devem estar associadas a um projeto de desenvolvimento para Brasília.