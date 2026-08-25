Segundo caso de internação involuntária foi de idoso na Asa Sul, diz SES-DF

O critério estabelecido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) para a internação involuntária depende do quadro de surto apresentado pelo paciente, como ocorreu com um homem de 72 anos internado na Asa Sul, na última segunda-feira (24/8). Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (25/8), a subsecretária de Saúde Mental, Fernanda Falcomer, descreveu que o homem apresentava um quadro grave de abuso de substâncias, como álcool e drogas.

Moradores da comunidade procuraram o serviço de saúde mental e solicitaram que o idoso fosse resgatado. Ainda segundo a subsecretária, o homem em situação de rua foi encontrado embaixo de uma árvore e negou a necessidade de internação. Entretanto, o idoso não apresentou resistência física e foi internado de maneira involuntária, caracterizando o segundo caso do tipo no Distrito Federal (DF).

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"Ele estava com o juízo afetado devido ao uso de álcool durante uma vida inteira. Nem todos eles apresentam agressividade", afirmou Fernanda.

Sobre o 1º caso

A primeira internação involuntária desde a publicação do Decreto nº 49.089/2026 aconteceu também na segunda-feira (24/8). Um homem de 31 anos em situação de rua atentou contra a própria vida no domingo (23/8), ao adentrar uma área restrita do metrô, na Estação Galeria. O local invadido pelo indivíduo apresentava elevado risco de choque elétrico. A medida foi cumprida por policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia (área central).

No local, as equipes de segurança encontraram o homem em um quadro de agitação intensa. Os agentes acionados constataram que ele estava em surto e tinha histórico de esquizofrenia. As avaliações médicas realizadas nesta segunda-feira (24/8) confirmaram a necessidade de internação.

Serviço

Para que alguém possa ser internado de maneira involuntária no Distrito Federal, o critério utilizado pela SES-DF é de que a pessoa esteja em quadro grave de sofrimento psíquico, seja ele causado por condições psicológicas agravadas ou pelo abuso de substâncias como drogas ou álcool. Segundo a subsecretária, o paciente é submetido às avaliações clínicas do surto. "Especialmente daqueles indivíduos que apresentam um risco a si mesmo ou aos demais", descreve Fernanda.

Àqueles que cometem um delito e, durante a ação policial, conseguem demonstrar consciência do ato e noção da violência empregada não são indicados para tratamento psicológico. "É preciso que a pessoa apresente sinais claros de surto, e falta de auto-cuidado com o aspecto físico", finaliza a subsecretária.