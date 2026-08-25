Leandro Grass defende valorização de gestores escolares

Leandro Grass (PT) defendeu que os diretores das escolas públicas sejam mais valorizados - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

O candidato ao Palácio do Buriti Leandro Grass (PT) defendeu que os diretores das escolas públicas sejam mais valorizados e afirmou que "eles foram abandonados". Durante a agenda nesta terça-feira (25/8), com diretores de escolas públicas do Gama e região, Grass afirmou que vai dar mais apoio às escolas. "No governo passado, eles foram abandonados pela Secretaria de Educação. A nossa proposta é cuidar dos diretores, orientadores e das equipes diretivas para que eles possam fazer um bom trabalho", afirmou.

Segundo o candidato, o Cartão PDAF — utilizado por diretores escolares para comprar materiais de consumo, permanentes e contratar pequenos serviços de manutenção — e o programa EducaDF "são duas tragédias na gestão do dia a dia das escolas". Grass afirmou que essas duas ferramentas "burocratizam, dificultam e elevam os preços das coisas".

"Antes, o diretor comprava um equipamento que, muitas vezes, era essencial para a escola funcionar, e hoje está mais caro", ressaltou Grass, que acha que a situação deve ser investigada.

O plano de governo do petista inclui a qualificação profissional dos gestores escolares. "Queremos dar condições para que esses profissionais continuem fazendo o melhor trabalho possível."