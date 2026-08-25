Leandro Grass comenta internações compulsórias e promete mais cidadania

Na última semana, duas pessoas em situação de rua foram as primeiras internações compulsórias da rede pública de saúde do Distrito Federal. O candidato Leandro Grass afirmou, antes da sua agenda, nesta terça-feira (25/8), que seu governo irá prezar pelo mutirão da cidadania.
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Segundo o candidato, essa medida vai ser tomada no primeiro dia de seu governo. "Assim que a gente tomar posse, vamos fazer o mutirão para permitir que cada pessoa que esteja na rua tenha direito a serviços de qualidade", afirmou.
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Grass também comentou que os direitos básicos precisam ser assegurados. "Essa população precisa de acesso a serviços de saúde mental, serviço de moradia, como aluguel social, e outras ferramentas, como a profissionalização", pontuou.
Além disso, outra medida em seu plano de governo é a segurança pública. "Iremos reforçar a segurança nas áreas com maior incidência de violência envolvendo a população de rua", disse. Entre as medidas propostas por Grass, está o monitoramento, que ele afirma que irá garantir uma resposta rápida e direta para a prevenção do crime.
Na tarde desta terça-feira (25/8), o candidato se reúne com diretores de escolas do Gama para discutir as necessidades do setor.
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