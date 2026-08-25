Procuradoria Eleitoral do DF defende liberação da candidatura de Gustavo Rocha

Gustavo Rocha (Republicanos) agradeceu a confiança de Celina Leão e afirmou que pretende contribuir para a continuidade da gestão no Distrito Federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal (PRE-DF) manifestou-se favoravelmente ao registro da candidatura de Gustavo do Vale Rocha (Republicanos) ao cargo de vice-governador pela coligação “Propósito e Ação” nas eleições de 2026, na chapa de Celina Leão (PP).

A candidatura de Rocha vinha sendo contestada em ações de impugnação movidas pela própria Procuradoria Eleitoral e pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV). Os opositores alegavam que, embora formalmente exonerado, ele teria continuado a exercer de fato as funções de secretário nos seis meses anteriores ao pleito.

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Na contestação, a defesa do candidato argumentou que ele participou do ato no STF estritamente na condição de ouvinte, sem qualquer poder de representação governamental.

Diante das novas provas, o Procurador Regional Eleitoral, Francisco Guilherme Vollstedt Bastos, concluiu que as suspeitas foram devidamente esclarecidas. Com isso, o Ministério Público Eleitoral recuou da acusação inicial e recomendou ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) o deferimento do registro da candidatura.

A decisão final sobre a liberação da chapa está, agora, nas mãos do relator do caso, o desembargador eleitoral Asiel Henrique de Sousa.