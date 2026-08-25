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Procuradoria Eleitoral do DF defende liberação da candidatura de Gustavo Rocha

A candidatura de Rocha vinha sendo contestada em ações de impugnação movidas pela própria Procuradoria Eleitoral e pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV)

Gustavo Rocha (Republicanos) agradeceu a confiança de Celina Leão e afirmou que pretende contribuir para a continuidade da gestão no Distrito Federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Gustavo Rocha (Republicanos) agradeceu a confiança de Celina Leão e afirmou que pretende contribuir para a continuidade da gestão no Distrito Federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal (PRE-DF) manifestou-se favoravelmente ao registro da candidatura de Gustavo do Vale Rocha (Republicanos) ao cargo de vice-governador pela coligação “Propósito e Ação” nas eleições de 2026, na chapa de Celina Leão (PP).

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A candidatura de Rocha vinha sendo contestada em ações de impugnação movidas pela própria Procuradoria Eleitoral e pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV). Os opositores alegavam que, embora formalmente exonerado, ele teria continuado a exercer de fato as funções de secretário nos seis meses anteriores ao pleito.

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Na contestação, a defesa do candidato argumentou que ele participou do ato no STF estritamente na condição de ouvinte, sem qualquer poder de representação governamental.

Diante das novas provas, o Procurador Regional Eleitoral, Francisco Guilherme Vollstedt Bastos, concluiu que as suspeitas foram devidamente esclarecidas. Com isso, o Ministério Público Eleitoral recuou da acusação inicial e recomendou ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) o deferimento do registro da candidatura.

A decisão final sobre a liberação da chapa está, agora, nas mãos do relator do caso, o desembargador eleitoral Asiel Henrique de Sousa.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 25/08/2026 21:14
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