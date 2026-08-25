GDF abre crédito suplementar de R$ 11,8 milhões para a Secretaria de Obras

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), publicou um decreto abrindo um crédito suplementar no valor de R$ 11.854.350,00 em favor da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura. Os recursos serão destinados ao reforço em obras já previstas no orçamento vigente da pasta.
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De acordo com o texto oficial, publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a medida é respaldada pela Lei Distrital nº 7.842, de dezembro de 2025, além das normas gerais de direito financeiro.
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A suplementação financeira servirá para atender às programações orçamentárias, que incluem a manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, na execução de obras e na implementação da política de saneamento.