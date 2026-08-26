Júri de Xavier é adiado; ex-deputado é réu por mandar matar adolescente

O julgamento pelo Tribunal do Júri do ex-deputado distrital Carlos Xavier foi remarcado para 9 de setembro após o adiamento da sessão prevista para esta quarta-feira (26/8). A mudança ocorreu em razão de questões relacionadas à saúde do juiz e do réu.
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O júri ocorreria no Fórum do Recanto das Emas, onde seria apreciada a denúncia contra Xavier de ser o mandante do assassinato do namorado de sua ex-mulher, um adolescente de 16 anos, em 2004.
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O ex-deputado chegou a ser condenado a 15 anos de prisão, mas o júri foi anulado, sob a justificativa de que houve uma fraude na investigação policial que apontou o político como o mandante.
Mesmo sob grave acusação, Xavier retornou ao cenário político e disputa uma cadeira na Câmara Legislativa pelo partido Democracia Cristã (DC).