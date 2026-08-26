Polícia prende dois suspeitos de tentar matar homem dentro de casa no DF

Operação prende cinco suspeitos de tentar matar homem dentro de casa no DF - (crédito: PCDD/Divulgação)

Segundo a investigação da 30ª Delegacia de Polícia, o crime ocorreu em setembro de 2025, na Vila do Boa. Um homem de 33 anos foi atacado dentro da própria casa por um grupo de seis pessoas após ser acusado de assédio por uma das investigadas.

Os agressores usaram facas, facão e tijolos durante o ataque. A vítima sofreu diversos ferimentos, principalmente nas pernas, e precisou ser internada. Segundo o delegado Thiago Peralva, ela conseguiu escapar do imóvel e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

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A investigação conduzida pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio) identificou seis suspeitos, todos da mesma família. Entre eles estão quatro irmãos e os companheiros das duas mulheres.

Um dos homens investigados é adolescente. Por isso, as informações referentes à participação dele foram encaminhadas à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), responsável pela apuração envolvendo menores de idade.

A operação desta quarta-feira teve como objetivo cumprir as decisões judiciais contra os investigados. A PCDF informou que a investigação reuniu elementos que apontam para a participação dos suspeitos no ataque.

A corporação afirmou que mantém como prioridade a apuração de crimes contra a vida e a responsabilização dos envolvidos.