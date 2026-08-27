Celina Leão terá mais da metade do tempo do horário eleitoral

A coligação Propósito e Ação, da governadora Celina Leão, ficou com o maior tempo de propaganda, somando 5 minutos e 11 segundos por programa - (crédito: Fotos: Ed Alves CB/DA Press)

A Justiça Eleitoral divulgou, nesta quinta-feira (27/8), a distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para os candidatos ao governo do Distrito Federal (GDF). Os números oficiais passam a valer a partir de amanhã, quando as propagandas eleitorais do primeiro turno das eleições se iniciam. A propaganda eleitoral para governador será às segundas, quartas e sextas, em blocos de nove minutos no horário eleitoral.

A coligação Propósito e Ação, da governadora Celina Leão, ficou com o maior tempo de propaganda, somando 5 minutos e 11 segundos por programa, já que tem uma base parlamentar com 316 representantes. A coligação que domina o tempo de propaganda eleitoral reúne os partidos Republicanos, MDB, Podemos, PL, a federação PRD/Solidariedade e a federação União Brasil/PP. Celina terá o equivalente a 57% do tempo do horário eleitoral.

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A coligação DF do Povo, do candidato Leandro Grass (PT), aparece na sequência, com um minuto e 57 segundos diários. A coligação soma 112 representantes do PSD e da federação PT/PCdoB/PV, além da federação PSol/Rede. Resgatar Brasília, coligação formada pelo PSD e Avante, do candidato José Roberto Arruda, tem 57 segundos de tempo diário, com 91 representantes entre as duas legendas.

A Federação PSDB-Cidadania, de Paula Belmonte, ficou com 27 segundos. Por fim, Ricardo Capelli, do PSB, terá direito a 25 segundos.

Candidato Tempo no programa eleitoral Celina Leão 5 minutos e 11 segundos Leandro Grass 1 minuto e 57 segundos José Roberto Arruda

57 segundos Paula Belmonte 27 segundos Ricardo Capelli 25 segundos

De acordo com a Justiça Eleitoral, o cálculo é feito a partir da combinação de um tempo igualitário mínimo (no caso 10,8s por legenda), com um tempo proporcional, calculado com base no número de representantes de cada partido, federação ou coligação. A soma do tempo de sobra gerou apenas três segundos a mais no total distribuído.

Ao todo, os partidos, federações e coligações que disputam o Palácio do Buriti somam 510 representantes que definem o tempo de TV e rádio. A partir deste número é gerado um tempo diário de aproximadamente nove minutos, que é dividido proporcionalmente de acordo com a representação de cada legenda.

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