Homem é preso por tentativa de feminicídio; vítima foi socorrida por vizinhos

Prisão ocorreu nessa quarta-feira (26). Vítima está fora de perigo - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um homem de 40 anos foi preso após tentar matar a companheira, de 35 anos, a facadas no Guará. A vítima foi atacada na região do pescoço e na coxa direita dentro da própria residência, após o agressor arrombar a porta da cozinha para esperá-la e acusá-la de infidelidade. Vizinhos e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal socorreram a mulher, encaminhada ao Hospital de Base, onde recebeu atendimento médico e permanece fora de risco.

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A prisão em flagrante foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nessa quarta-feira (26/8), por meio da 4ª Delegacia de Polícia (Guará), durante a deflagração da Operação Escudo Lilás. O agressor foi localizado pela Seção de Atendimento à Mulher (SAM) no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde recebia cuidados médicos em razão de uma lesão que ele próprio provocou antes de fugir do local do crime.

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Segundo as investigações, as agressões vinham escalando nos dias anteriores. O homem já respondia a inquéritos policiais por ameaça e lesão corporal contra outras ex-companheiras, no âmbito da Lei Maria da Penha.

No imóvel do casal, os agentes apreenderam a faca utilizada no crime e ouviram testemunhas. O autuado foi conduzido à unidade policial e encaminhado à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), ficando à disposição do Poder Judiciário.



Onde pedir ajuda:

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br. WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher.

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391/ 3207-7408/ 3207-7438.