Debate do Correio testa candidatos ao GDF em busca dos indecisos

Debate do Correio reúne seis candidatos ao GDF em 1° de setembro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense e a TV Brasília receberão, na próxima terça-feira, os candidatos ao Governo do Distrito Federal para um debate sobre propostas e ações para a capital da República. O evento ocorrerá a partir das 21h e será transmitido ao vivo pela emissora e pelo canal do YouTube e das redes sociais do jornal.

A iniciativa mantém a tradição do Correio de promover espaços de discussão entre os concorrentes ao Palácio do Buriti. O formato também amplia a oportunidade para que os eleitores conheçam as posições dos candidatos sobre questões que deverão estar entre as prioridades do próximo governo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Estão previstas as presenças de Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Ricardo Cappeli (PSB), Paula Belmonte (PSDB) e Kiko Caputo (Novo). Entre os temas que devem entrar no centro do debate estão questões como saúde, educação, segurança, transporte, gestão pública e desenvolvimento econômico.

O evento ocorrerá em um período de intensa campanha eleitoral, com a aproximação do primeiro turno, em 4 de outubro. Além da disputa pelo Palácio do Buriti, os eleitores da capital também escolherão presidente da República, senadores, e deputados federais e distritais.

Olho nos indecisos

Os debates são espaços-chave das campanhas eleitorais brasileiras e de confronto de ideias. Por isso, é a chance do eleitor comparar posicionamentos para direcionar melhor o voto, explica Deniza Gurgel, consultora de comunicação política e doutoranda em ciência política da Universidade de Brasília (UnB)). "Neste momento, no período que estamos vivendo, em meio à regras mais rígidas em relação às redes sociais, o debate ganha um outro papel e passa a exercer a missão de mobilização daqueles apoiadores em convencer os eleitores indecisos a apoiar ou não determinado candidato", afirma.

Segundo a especialista, os debates são essenciais para o eleitor conhecer os concorrentes. "Quando o candidato está sozinho no púlpito, é como se o eleitor tivesse a sensação que está conhecendo quem ele realmente é", explica.

Apesar da preparação e orientação prévia dos assessores, os concorrentes estão "sozinhos" no momento de responder às críticas e às intercalações diretas dos adversários. "Passa a impressão que é ele mesmo, sem edição ou produção", finaliza Deniza Gurgel.