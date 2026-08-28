Debate do Correio testa candidatos ao GDF em busca dos indecisos

O Correio Braziliense e a TV Brasília receberão, na próxima terça-feira, os candidatos ao Governo do Distrito Federal para um debate sobre propostas e ações para a capital da República. O evento ocorrerá a partir das 21h e será transmitido ao vivo pela emissora e pelo canal do YouTube e das redes sociais do jornal.
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A iniciativa mantém a tradição do Correio de promover espaços de discussão entre os concorrentes ao Palácio do Buriti. O formato também amplia a oportunidade para que os eleitores conheçam as posições dos candidatos sobre questões que deverão estar entre as prioridades do próximo governo.
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Estão previstas as presenças de Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Ricardo Cappeli (PSB), Paula Belmonte (PSDB) e Kiko Caputo (Novo). Entre os temas que devem entrar no centro do debate estão questões como saúde, educação, segurança, transporte, gestão pública e desenvolvimento econômico.
O evento ocorrerá em um período de intensa campanha eleitoral, com a aproximação do primeiro turno, em 4 de outubro. Além da disputa pelo Palácio do Buriti, os eleitores da capital também escolherão presidente da República, senadores, e deputados federais e distritais.
Olho nos indecisos
Os debates são espaços-chave das campanhas eleitorais brasileiras e de confronto de ideias. Por isso, é a chance do eleitor comparar posicionamentos para direcionar melhor o voto, explica Deniza Gurgel, consultora de comunicação política e doutoranda em ciência política da Universidade de Brasília (UnB)). "Neste momento, no período que estamos vivendo, em meio à regras mais rígidas em relação às redes sociais, o debate ganha um outro papel e passa a exercer a missão de mobilização daqueles apoiadores em convencer os eleitores indecisos a apoiar ou não determinado candidato", afirma.
Segundo a especialista, os debates são essenciais para o eleitor conhecer os concorrentes. "Quando o candidato está sozinho no púlpito, é como se o eleitor tivesse a sensação que está conhecendo quem ele realmente é", explica.
Apesar da preparação e orientação prévia dos assessores, os concorrentes estão "sozinhos" no momento de responder às críticas e às intercalações diretas dos adversários. "Passa a impressão que é ele mesmo, sem edição ou produção", finaliza Deniza Gurgel.