Pratique tirolesa em destinos de ecoturismo pertinho de Brasília

Para quem busca adrenalina e contato com a natureza sem precisar de longas viagens, os arredores de Brasília oferecem roteiros de ecoturismo ideais. A tirolesa, em especial, combina a sensação de voo com paisagens incríveis do Cerrado, sendo uma atividade cada vez mais procurada por moradores e turistas.
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Diversos parques e fazendas na região do Planalto Central estruturaram circuitos de aventura seguros para toda a família. Esses locais transformam um simples fim de semana em uma oportunidade para superar medos e criar memórias em meio à vegetação nativa, cachoeiras e vales.
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Destinos de aventura no Planalto Central
Chapada Imperial
A apenas 50 quilômetros da área central de Brasília, já no Distrito Federal, fica a maior reserva ecológica particular da região. A Chapada Imperial conta com mais de 30 cachoeiras e uma estrutura completa. Sua tirolesa é uma das mais tradicionais, integrada a um roteiro que inclui trilhas guiadas e mergulhos em piscinas naturais de águas cristalinas.
Fazenda Poço Azul
Situada em Brazlândia (DF), a propriedade ganhou fama pela coloração de suas águas, que formam um cenário paradisíaco. O local dispõe de uma tirolesa que cruza o poço, garantindo uma experiência visualmente impressionante antes ou depois de um mergulho. É um passeio ideal para quem quer combinar emoção com relaxamento.
Rancho Canabrava
Em Sobradinho (DF), este rancho é uma opção versátil, com atividades que vão de passeios a cavalo até arvorismo. A tirolesa é um dos destaques, com um percurso que sobrevoa a mata e um lago, oferecendo uma dose de adrenalina para crianças e adultos. A proximidade com o Plano Piloto facilita um bate e volta no mesmo dia.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.