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Ataque de cão

Canil do Senado é fechado após morte de veterinária; PF assume o caso

Segundo o Senado, as medidas administrativas foram tomadas após um cachorro atacar e provocar a morte da veterinária Vitória Valle, de 36 anos. Ela morreu em 22 de agosto depois de cinco dias internada no Hospital de Base

Veterinária morreu após ser mordida no pescoço por um cachorro da raça pastor-belga-malinois - (crédito: Reprodução/Instagram)
Veterinária morreu após ser mordida no pescoço por um cachorro da raça pastor-belga-malinois - (crédito: Reprodução/Instagram)

Por Luiz Francisco* - O Senado Federal suspendeu, por prazo indeterminado, as atividades do Serviço de Cinotecnia (Secino), da Secretaria da Polícia Legislativa (Spol). Segundo a instituição, as medidas administrativas foram tomadas nesta quinta-feira (27/8), após a tragédia em que um cachorro do Canil do Senado Federal atacou e provocou a morte da veterinária Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos.

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De acordo com o Senado, a decisão tem como objetivo reavaliar procedimentos e diretrizes dos serviços. "O Senado Federal reafirma o compromisso com a segurança institucional, a observância da legalidade administrativa e o aperfeiçoamento", afirma, em nota.

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A Polícia Federal (PF) assumiu as investigações sobre a dinâmica da morte da veterinária — esse processo estava com a 5ª Delegacia de Polícia (DP). 

Horas depois do ataque do cão a Vitória Valle, uma equipe de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-DF) chegou a ser barrada no Senado sob a justificativa de que o local configurava cena de crime de lesão corporal. Desde o início das investigações, o conselho listou uma série de falhas graves, que vão desde o funcionamento irregular do canil a incidentes anteriores envolvendo os animais. 

O caso

Vitória morreu em 22 de agosto, depois de cinco dias hospitalizada. Após o ataque do pastor-belga malinois, a veterinária ficou por alguns minutos sozinha no local, ferida e sangrando. Ela foi encontrada por um policial legislativo, que prestou os primeiros socorros e acionou uma ambulância para realizar o atendimento. A veterinária foi levada ao Hospital de Base, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/08/2026 20:48 / atualizado em 27/08/2026 20:49
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