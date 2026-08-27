Canil do Senado é fechado após morte de veterinária; PF assume o caso

Por Luiz Francisco* - O Senado Federal suspendeu, por prazo indeterminado, as atividades do Serviço de Cinotecnia (Secino), da Secretaria da Polícia Legislativa (Spol). Segundo a instituição, as medidas administrativas foram tomadas nesta quinta-feira (27/8), após a tragédia em que um cachorro do Canil do Senado Federal atacou e provocou a morte da veterinária Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos.
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De acordo com o Senado, a decisão tem como objetivo reavaliar procedimentos e diretrizes dos serviços. "O Senado Federal reafirma o compromisso com a segurança institucional, a observância da legalidade administrativa e o aperfeiçoamento", afirma, em nota.
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A Polícia Federal (PF) assumiu as investigações sobre a dinâmica da morte da veterinária — esse processo estava com a 5ª Delegacia de Polícia (DP).
Horas depois do ataque do cão a Vitória Valle, uma equipe de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-DF) chegou a ser barrada no Senado sob a justificativa de que o local configurava cena de crime de lesão corporal. Desde o início das investigações, o conselho listou uma série de falhas graves, que vão desde o funcionamento irregular do canil a incidentes anteriores envolvendo os animais.
O caso
Vitória morreu em 22 de agosto, depois de cinco dias hospitalizada. Após o ataque do pastor-belga malinois, a veterinária ficou por alguns minutos sozinha no local, ferida e sangrando. Ela foi encontrada por um policial legislativo, que prestou os primeiros socorros e acionou uma ambulância para realizar o atendimento. A veterinária foi levada ao Hospital de Base, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.
*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira
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