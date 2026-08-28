DF abre 786 vagas de emprego com salários de até R$ 4,5 mil

As agências do trabalhador do Distrito Federal renovaram o quadro de ofertas e disponibilizam, nesta sexta-feira (28/8), 786 postos de trabalho voltados a perfis variados de escolaridade e vivência profissional. As oportunidades englobam desde o primeiro emprego até funções que exigem bagagem no setor.
O grande destaque financeiro da jornada é a função de mecânico de veículos, que oferece vencimentos de R$ 4,5 mil acrescidos de benefícios, exigindo dos candidatos a comprovação de experiência prévia e o ensino fundamental concluído. Por outro lado, a maior demanda quantitativa concentra-se na área de operador de caixa, setor que contabiliza 157 postos abertos e remuneração máxima fixada em R$ 1,7 mil, além dos adicionais de praxe.
Os trabalhadores interessados em ingressar na seleção devem registrar a candidatura por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer presencialmente a uma das 16 unidades operacionais do DF, com atendimento prestado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
A inclusão no banco de dados do sistema garante a participação automática em futuros processos seletivos via cruzamento de perfis, mesmo que o candidato não localize uma vaga compatível no momento. Do mesmo modo, empresas e autônomos que buscam captar talentos ou agendar entrevistas nos espaços públicos podem realizar a solicitação presencialmente ou por atendimento eletrônico via Canal do Empregador.
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postado em 28/08/2026 07:00