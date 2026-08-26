Santander abre 230 vagas no Brasil com salários competitivos em Brasília

Santander anuncia vagas para profissionais de relacionamento com clientes de alta renda no segmento Select - (crédito: Divulgação)

O Santander está com vagas abertas em Brasília para profissionais de relacionamento com clientes de alta renda. As oportunidades fazem parte de um processo seletivo nacional com cerca de 230 posições disponíveis.

As vagas estão distribuídas entre o segmento Select, focado no atendimento e consultoria financeira de alta renda, e as frentes Business Banking I e Business Banking II, responsáveis pelo relacionamento com empresas de médio porte.

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"Essas vagas refletem nossa estratégia, que tem como foco atrair profissionais de alta performance, oferecer desenvolvimento contínuo e criar um ambiente em que as pessoas possam construir carreiras de longo prazo", afirma Germanuela Abreu, vice-presidente de Pessoas e Ouvidoria do Santander.

Detalhes das oportunidades

Parte das posições é para o segmento que atende clientes de alta renda com consultoria em investimentos, crédito, seguros e planejamento financeiro. Outras vagas são para o Business Banking I, que gerencia empresas com faturamento anual entre R$ 500 mil e R$ 10 milhões.

Há também oportunidades no Business Banking II, segmento responsável por empresas com faturamento entre R$ 10 milhões e R$ 80 milhões por ano. Os profissionais selecionados atuarão na construção de relacionamentos de longo prazo e na expansão de carteiras.

Benefícios e como se candidatar

O Santander oferece remuneração fixa e variável, além de benefícios como assistência médica e odontológica, previdência complementar e seguro de vida. Também estão incluídos auxílio alimentação, refeição, creche, Wellhub ou TotalPass e programas de bem-estar.

Os interessados podem consultar os locais, requisitos e se candidatar pela página de carreiras do banco. As vagas são para profissionais com experiência nos segmentos bancário, financeiro, comercial e de adquirência, com perfil consultivo e foco em relacionamento.

Com a ampliação das equipes, o banco reforça a aposta no desenvolvimento de talentos para sustentar o crescimento dos negócios e fortalecer a proximidade com clientes em todo o país.

Os interessados podem consultar os locais das vagas, os requisitos e realizar a candidatura por meio da página de carreiras do Santander: Sua carreira no Santander começa agora - Santander .

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.