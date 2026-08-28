Vazamento de óleo provoca congestionamento na Ponte JK nesta sexta

No momento, o trânsito segue lento na Ponte JK - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Um vazamento de óleo de um trator provoca um grande congestionamento na Ponte JK nesta sexta-feira (28/8). O derramamento levou à interdição de uma faixa em cada lado da via e causa lentidão no trânsito para os motoristas que trafégam pelo local.

Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas e controlaram o vazamento para evitar riscos de acidentes. Os militares também acionaram os órgãos competentes para averiguar a dinâmica do ocorrido. No momento, o trânsito segue lento na Ponte JK.

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O Correio tenta contato com Detran-DF e o DER-DF para mais informações e aguarda retorno.