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Vazamento de óleo provoca congestionamento na Ponte JK nesta sexta

Uma faixa de cada lado da via foi interditada após óleo de um trator se espalhar pela pista; trânsito está lento no local

No momento, o trânsito segue lento na Ponte JK - (crédito: Minervino Júnior/CB)
No momento, o trânsito segue lento na Ponte JK - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Um vazamento de óleo de um trator provoca um grande congestionamento na Ponte JK nesta sexta-feira (28/8). O derramamento levou à interdição de uma faixa em cada lado da via e causa lentidão no trânsito para os motoristas que trafégam pelo local.

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Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas e controlaram o vazamento para evitar riscos de acidentes. Os militares também acionaram os órgãos competentes para averiguar a dinâmica do ocorrido. No momento, o trânsito segue lento na Ponte JK.

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O Correio tenta contato com Detran-DF e o DER-DF para mais informações e aguarda retorno.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/08/2026 08:42 / atualizado em 28/08/2026 08:55
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