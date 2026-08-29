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Equipe brasiliense fica em 6º em Campeonato Mundial de Canoa Havaiana

Realizado em Singapura, os atletas do Clube de Remada Kaluanã participaram com time masculino e feminino

Equipe masculina 40+ ficou em sexto lugar na competição - (crédito: Reprodução/Instagram )
Equipe masculina 40+ ficou em sexto lugar na competição - (crédito: Reprodução/Instagram )

Do dia 20 a 29 de agosto, atletas de remo do Clube de Remada Kaluanã participaram do Mundial de Sprint do esporte, com equipes masculina e feminina, em Singapura. O time masculino 40+ conquistou o 6° lugar na competição. A equipe feminina, apesar de não ter vencido, sai com trajetória marcante.

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Para Rafael Maia, treinador e competidor, a presença das atletas brasilienses no Mundial representa um momento especial para o esporte da capital. "Muito significativo, porque a gente tá indo com uma Seleção Brasileira totalmente formada por atletas de Brasília. E é a primeira vez que uma equipe 100% de Brasília, feminina, está indo com uma seleção. Isso é um marco para a nossa cidade também", afirmou o treinador.

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O esporte tem crescido muito na capital. A Federação de Canoagem Havaiana de Brasília reúne, atualmente, 13 clubes e tem oito anos de existência. Segundo a vice-presidente da entidade, Renata Maffini, cerca de 50 atletas do Distrito Federal estarão no Mundial, classificados a partir do ranking do Campeonato Brasileiro. "Brasília tem se destacado muito nesse cenário nacional. É muito satisfatório para a Federação ver o esporte ganhar essa força toda."

 

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Davi Cruz* e Mariana Reginato
postado em 29/08/2026 11:16
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