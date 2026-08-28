Fogo atinge duas casas na Favelinha da 7, em São Sebastião

A primeira casa estava totalmente consumida pelas chamas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

Um incêndio atingiu, na tarde desta sexta-feira (28/9), duas casas na Favelinha da 7, em São Sebastião. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o fogo começou em uma das residências do local.

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Bombeiros encontraram um barraco de madeira totalmente consumido pelas chamas. Uma segunda casa, feita de alvenaria, foi atingida na cozinha e na sala.

Os militares realizaram o combate ao fogo, impedindo a propagação das chamas para segunda casa e para a vegetação nas redondezas. Não houve feridos e a perícia foi dispensada.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho