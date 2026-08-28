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Incêndio

Fogo atinge duas casas na Favelinha da 7, em São Sebastião

Bombeiros encontraram um barraco de madeira totalmente consumido pelas chamas. Uma segunda casa, feita de alvenaria, foi atingida na cozinha e na sala. Não houve feridos e a perícia foi dispensada

A primeira casa estava totalmente consumida pelas chamas - (crédito: Divulgação/CBMDF)
A primeira casa estava totalmente consumida pelas chamas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

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Um incêndio atingiu, na tarde desta sexta-feira (28/9), duas casas na Favelinha da 7, em São Sebastião. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o fogo começou em uma das residências do local.

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Bombeiros encontraram um barraco de madeira totalmente consumido pelas chamas. Uma segunda casa, feita de alvenaria, foi atingida na cozinha e na sala.

Os militares realizaram o combate ao fogo, impedindo a propagação das chamas para segunda casa e para a vegetação nas redondezas. Não houve feridos e a perícia foi dispensada.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/08/2026 19:18
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