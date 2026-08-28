Motociclista agride policiais militares durante abordagem em Ceilândia

Por Luiz Francisco*
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Um motociclista agrediu, na madrugada desta sexta-feira (28/8), a equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) durante uma abordagem em Ceilândia. A fiscalização ocorreu porque a moto tinha adulteração grave.
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De acordo com a PMDF, os policiais constataram que as numerações do chassi e do motor da motocicleta estava suprimidas. Durante a revista, a equipe encontrou uma faca na região da cintura que, diante das irregularidades, o indíviduo foi informado que seria conduzido à delegacia para adoção de medidas cabíveis.
A partir desse momento, o homem passou a resistir à ação policial, avançou contra a equipe e proferiu palavras de desacato. Mesmo com as técnicas de controle e contenção para cessar a resistência do indivíduo, o suspeito entrou em uma briga com policiais, causando lesões nos integrantes da equipe.
Após ser contido, o motociclista foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia, juntamente com a motocicleta e a faca apreendida.
*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti
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