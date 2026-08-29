Candidatos ao GDF apresentam propostas em debate do Correio

Começou a contagem regressiva para o debate entre os candidatos ao Governo do Distrito Federal promovido pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília. Na terça-feira (1º/8), às 21h, concorrentes ao Palácio do Buriti ficarão frente a frente para discutir as propostas nas áreas da saúde, educação, segurança, transporte, gestão pública e desenvolvimento econômico. O debate será transmitido no YouTube do Correio e na TV Brasília. Estão previstas a presença de Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Ricardo Cappeli (PSB), Paula Belmonte (PSDB) e Kiko Caputo (Novo).

Os candidatos destacam a importância do evento. Paula Belmonte (PSDB) disse que virá preparada para discutir o presente e, principalmente, o futuro de Brasília. "O Distrito Federal tem um orçamento expressivo, servidores extremamente qualificados e uma população que merece serviços públicos muito melhores. Precisamos discutir por que ainda convivemos com filas na saúde, problemas na educação, insegurança, dificuldades no transporte e tantos outros desafios que fazem parte da vida das pessoas", frisou.

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Ricardo Cappelli (PSB) elogiou a iniciativa do Correio e se disse pronto. "O debate é um espaço importante para a apresentação de propostas, programas e ideias para a cidade. Acabou de sair uma pesquisa e muita gente ainda não me conhece, então é uma oportunidade da população conhecer os candidatos, as diferenças e as propostas", ressaltou.

O candidato do PSD, José Roberto Arruda espera que todos os concorrentes estejam presentes, em um ato de respeito ao eleitor. "Estou preparado para todas as perguntas. Não tenho surpresas. O que falo no debate, falo nas ruas e à imprensa."

Para Kiko Caputo (Novo), debates e sabatinas são dispositivos essenciais durante as eleições por propiciar à população o conhecimento integral dos candidatos. Segundo ele, eventos como esses são capazes de promover mudanças radicais na composição da corrida eleitoral. "Quando a população começar a conhecer os candidatos, vão identificar na minha candidatura as melhores propostas e valores para os próximos quatro. Brasília precisa voltar a ser referência para o Brasil e mundo", destacou.

Leandro Grass (PT) pediu um debate produtivo. "Haverá críticas? Sempre, especialmente a quem governa. É normal. Quem governa tem que receber crítica. Mas vai ser principalmente um debate de proposições e de propostas que a gente vai apresentar", destacou.

Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense ressaltou que, mais do que um evento eleitoral, o debate representa uma oportunidade única para que os eleitores do DF conheçam de perto as propostas, os projetos e as visões de futuro de cada candidato. “Acreditamos que o debate público, plural e respeitoso é essencial para uma escolha consciente nas urnas”, afirmou





Processo democrático

Para o cientista político Rócio Barreto, os debates eleitorais são fundamentais para o processo democrático porque permitem ao eleitor comparar os candidatos em situações de confronto e improviso. "Os debates são fundamentais porque colocam os candidatos diante de perguntas, críticas e contrapontos em tempo real. Eles ajudam o eleitor a comparar não apenas propostas, mas também preparo, capacidade de argumentação, equilíbrio e conhecimento dos problemas", afirmou.

Os debates permitem ao eleitor conhecer características dos candidatos que dificilmente aparecem nas propagandas eleitorais. "A propaganda é planejada, editada e cuidadosamente construída. No debate, o candidato precisa reagir e pensar rapidamente. O eleitor consegue perceber não apenas o que o candidato promete, mas como ele pensa e reage quando é confrontado", enfatizou Rócio.

Sobre a capacidade de um debate alterar intenções de voto, o cientista político avaliou que isso pode ocorrer principalmente entre eleitores indecisos ou que ainda têm baixa convicção da escolha. "É pouco provável que um detalhe isolado transforme completamente a decisão de um eleitor muito convicto, mas pode ser decisivo para quem está comparando alternativas", detalha.

Em relação à ausência de algum candidato, o especialista explicou que a decisão pode ser uma estratégia para evitar confrontos, reduzir riscos ou não dar visibilidade aos adversários. A escolha, porém, também pode ser interpretada negativamente, pois o eleitor espera que ele apresente suas propostas e responda às críticas.

De acordo com Rócio, em uma eleição democrática, participar de um debate também pode ser entendido como uma demonstração de disposição para prestar contas e enfrentar questionamentos. "No fim, é uma decisão estratégica do marqueteiro e da campanha. Se o candidato entende que perde mais indo ao debate do que ganha, pode optar por não participar. Para o eleitor indeciso, porém, essa ausência pode ser questionável", avalia.



