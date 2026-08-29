Candidatos ao GDF apresentam propostas em debate do Correio

Começou a contagem regressiva para o debate entre os candidatos ao Governo do Distrito Federal promovido pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília. Na terça-feira (1º/8), às 21h, concorrentes ao Palácio do Buriti ficarão frente a frente para discutir as propostas nas áreas da saúde, educação, segurança, transporte, gestão pública e desenvolvimento econômico. O debate será transmitido no YouTube do Correio e na TV Brasília. Estão previstas a presença de Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Ricardo Cappeli (PSB), Paula Belmonte (PSDB) e Kiko Caputo (Novo).
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Os candidatos destacam a importância do evento. Paula Belmonte (PSDB) disse que virá preparada para discutir o presente e, principalmente, o futuro de Brasília. "O Distrito Federal tem um orçamento expressivo, servidores extremamente qualificados e uma população que merece serviços públicos muito melhores. Precisamos discutir por que ainda convivemos com filas na saúde, problemas na educação, insegurança, dificuldades no transporte e tantos outros desafios que fazem parte da vida das pessoas", frisou.
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Ricardo Cappelli (PSB) elogiou a iniciativa do Correio e se disse pronto. "O debate é um espaço importante para a apresentação de propostas, programas e ideias para a cidade. Acabou de sair uma pesquisa e muita gente ainda não me conhece, então é uma oportunidade da população conhecer os candidatos, as diferenças e as propostas", ressaltou.
O candidato do PSD, José Roberto Arruda espera que todos os concorrentes estejam presentes, em um ato de respeito ao eleitor. "Estou preparado para todas as perguntas. Não tenho surpresas. O que falo no debate, falo nas ruas e à imprensa."
Para Kiko Caputo (Novo), debates e sabatinas são dispositivos essenciais durante as eleições por propiciar à população o conhecimento integral dos candidatos. Segundo ele, eventos como esses são capazes de promover mudanças radicais na composição da corrida eleitoral. "Quando a população começar a conhecer os candidatos, vão identificar na minha candidatura as melhores propostas e valores para os próximos quatro. Brasília precisa voltar a ser referência para o Brasil e mundo", destacou.
Leandro Grass (PT) pediu um debate produtivo. "Haverá críticas? Sempre, especialmente a quem governa. É normal. Quem governa tem que receber crítica. Mas vai ser principalmente um debate de proposições e de propostas que a gente vai apresentar", destacou.
Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense ressaltou que, mais do que um evento eleitoral, o debate representa uma oportunidade única para que os eleitores do DF conheçam de perto as propostas, os projetos e as visões de futuro de cada candidato. “Acreditamos que o debate público, plural e respeitoso é essencial para uma escolha consciente nas urnas”, afirmou
Processo democrático
Para o cientista político Rócio Barreto, os debates eleitorais são fundamentais para o processo democrático porque permitem ao eleitor comparar os candidatos em situações de confronto e improviso. "Os debates são fundamentais porque colocam os candidatos diante de perguntas, críticas e contrapontos em tempo real. Eles ajudam o eleitor a comparar não apenas propostas, mas também preparo, capacidade de argumentação, equilíbrio e conhecimento dos problemas", afirmou.
Os debates permitem ao eleitor conhecer características dos candidatos que dificilmente aparecem nas propagandas eleitorais. "A propaganda é planejada, editada e cuidadosamente construída. No debate, o candidato precisa reagir e pensar rapidamente. O eleitor consegue perceber não apenas o que o candidato promete, mas como ele pensa e reage quando é confrontado", enfatizou Rócio.
Sobre a capacidade de um debate alterar intenções de voto, o cientista político avaliou que isso pode ocorrer principalmente entre eleitores indecisos ou que ainda têm baixa convicção da escolha. "É pouco provável que um detalhe isolado transforme completamente a decisão de um eleitor muito convicto, mas pode ser decisivo para quem está comparando alternativas", detalha.
Em relação à ausência de algum candidato, o especialista explicou que a decisão pode ser uma estratégia para evitar confrontos, reduzir riscos ou não dar visibilidade aos adversários. A escolha, porém, também pode ser interpretada negativamente, pois o eleitor espera que ele apresente suas propostas e responda às críticas.
De acordo com Rócio, em uma eleição democrática, participar de um debate também pode ser entendido como uma demonstração de disposição para prestar contas e enfrentar questionamentos. "No fim, é uma decisão estratégica do marqueteiro e da campanha. Se o candidato entende que perde mais indo ao debate do que ganha, pode optar por não participar. Para o eleitor indeciso, porém, essa ausência pode ser questionável", avalia.
Saiba Mais
Darcianne DiogoRepórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018
Maria Eduarda LavocatRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.