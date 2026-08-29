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Advogado é preso após atirar contra vizinho em condomínio

O caso ocorreu no Setor de Mansões de Taguatinga após uma discussão por som alto. A polícia apreendeu uma pistola

Arma e munições foram recolhidas pela Polícia Militar - (crédito: PMDF/ Divulgação )
Arma e munições foram recolhidas pela Polícia Militar - (crédito: PMDF/ Divulgação )

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada, na última quinta-feira (27/8), no Setor de Mansões de Taguatinga, após um advogado atirar com uma arma de fogo em um vizinho. A vítima havia pedido para que o som alto que vinha da casa do advogado fosse diminuído, por conta do horário. Equipes do 2º BPM e do Batalhão da Rotam deslocaram-se até o endereço, no Conjunto 5, por volta das 23h

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Os policiais, após não serem atendidos, entraram na casa e prenderam o advogado, que não teve a identidade divulgada. Durante a ação, foi apreendida a arma usada no crime, uma pistola calibre .380, com carregador e munições, além de munições intactas e deflagradas de calibres .380, .38, .32 e .357.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. A ocorrência foi registrada como ameaça e disparo de arma de fogo.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/08/2026 14:32
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