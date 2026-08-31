OAB-DF faz atos em defesa de advogado que denunciou abusos de autoridade

A seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) promoveu, na sexta-feira (28/8), dois atos de desagravo público para defender o advogado, Lucas Fagner Fernandes Pereira, vice-presidente da subseção do DF. O profissional é investigado após denunciar abusos de autoridade por parte de policiais militares e civis. No ato, autoridades da seccional reprovaram o que eles se referem como tentativa de criminalização do exercício da advocacia.
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A primeira acusação direcionada ao advogado diz respeito à uma entrevista concedida à imprensa, em que ele relata suposto abuso de autoridade de policiais militares com um idoso e seu neto, em abril de 2025. Diante da imputação, Lucas ressaltou a relevância de sua profissão na denúncia de ilegalidades. “A advocacia não se cala, a advocacia não se ajoelha e a advocacia hoje se levanta”, declarou.
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No segundo caso, Lucas Fagner é investigado pela Polícia Civil por suspeita de coação no curso do processo, sob a acusação de ter gravado o depoimento de um cliente. Durante discurso no ato, ele explicou que a gravação foi feita pelo próprio assistido e divulgada pelo rapaz em mídias próprias, sem qualquer relação com sua atuação profissional. O caso foi arquivado após esclarecimento feito pelo advogado e depoimento do cliente atendido por ele.
Os desagravos ocorreram no 21º Batalhão da Polícia Militar do DF e na 30ª Delegacia de Polícia. Durante as ações, o presidente da OAB/DF, Paulo Maurício Siqueira, afirmou que “haverá notícia-crime contra cada policial que abusou de autoridade, além de representações nas corregedorias da PM e da Polícia Civil e no Ministério Público”.
Em relação ao caso envolvendo a PMDF, o dirigente disse que a entidade não admite que entrevistas sejam classificadas como crime. Além disso, afirmou acreditar que existam “bons policiais”, mas que “os péssimos vão responder ao processo sempre que exercerem a atividade de forma errada e atentarem contra a democracia”.
Durante discurso no ato, Lucas Fagner destacou o que conclui: “Eu sou advogado, jovem, negro e atuo na periferia, e a mim não escapa que a suspeita neste país tem endereço, tem identidade e tem cor de pele”. Ainda no pronunciamento, o advogado agradeceu aos colegas de profissão pelo apoio, e à OAB/DF pelo reconhecimento da regularidade de sua conduta nos dois casos.
O Correio entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestações.
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