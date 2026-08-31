PMDF flagra obra irregular em área protegida às margens do Lago Paranoá

Ao ser questionado pelos policiais, o homem não apresentou documentos que autorizassem a obra - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio de sua equipe de Policiamento Lacustre, conduziu um homem à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) após flagrar uma obra irregular em uma Área de Preservação Permanente (APP), às margens do Lago Paranoá, na QL 32 do Lago Sul, neste domingo (30/8).

O flagrante da intervenção ambiental ocorreu durante um patrulhamento realizado pelos policiais na região do lago, momento em que a equipe identificou uma construção civil em andamento na faixa marginal e abordou o responsável pelo imóvel.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao ser questionado pelos policiais, o homem não apresentou nenhuma licença ou autorização ambiental emitida pelo órgão competente que permitisse a execução da obra no local.

Diante da ausência de documentos e da constatação de que a obra invadia a área de preservação protegida por lei, os militares realizaram registros fotográficos detalhados do terreno para subsidiar futuros procedimentos periciais e de fiscalização ambiental. O responsável pela intervenção foi detido e encaminhado à 1ª DP para o registro da ocorrência e demais providências legais.