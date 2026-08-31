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Obituário: 35 funerais nesta segunda-feira (31/8); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 31 de agosto de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (31/8):

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Campo da Esperança

  • Clemilton Gomes de Sousa, 75 anos
  • Daniel Fernandes, 85 anos
  • Eleta Maria Portela Ladosky, 90 anos
  • Ilma Roriz Lemes, 85 anos
  • Levi Kalil Rodrigues Rocha, menos de 1 ano
  • Maria Ferreira da Silva, 83 anos
  • Osiel Lucindo Ferreira, 49 anos
  • Paulo Francisco Andrade Fernandes Neres, 44 anos
  • Sebastião Dias de Oliveira, 59 anos

Taguatinga

  • Altina Soares Franco, 94 anos
  • Halysson Nunes dos Santos, 31 anos
  • Hilda Alves de Souza Cardoso, 73 anos
  • Isabel Felix da Silva, 16 anos
  • João do Carmo da Cunha, 81 anos
  • Luiz Carlos Alves Lima do Nascimento, 44 anos
  • Margarida de Castro Paula, 78 anos
  • Matheus Nunes Oliveira, 27 anos
  • Raimunda Leonice de Freitas, 78 anos
  • Rita Fernandes Leite, 85 anos
  • Roney Marcos Simões Cardoso, 48 anos
  • Sandoval Alves de Freitas, 70 anos
  • Welinton Costa da Silva, 49 anos

Gama

  • Antônio Fernand dos Santos, 64 anos
  • Delga da Silva Braga, 80 anos
  • Edith Lima de Jesus, 98 anos
  • José Fernandes de Resende, 91 anos
  • Noeme Souza dos Reis, 87 anos
  • Rosilene Antunes Correia Dias, 51 anos

Planaltina

  • Dulce Rodrigues da Cruz, 75 anos
  • Vilda Gonçalves dos Santos, 93 anos

Sobradinho

  • Maria José Miranda de Santana, 64 anos
  • Maria Roberta Rodrigues de Araújo, 88 anos
  • Zenilta Oliveira, 91 anos

Jardim Metropolitano

  • Almir de Oliveira Braga, 91 anos
  • Maya Lemos Ferreira, menos de 1 ano

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/08/2026 16:39 / atualizado em 31/08/2026 16:39
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