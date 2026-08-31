Obituário: 35 funerais nesta segunda-feira (31/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (31/8):
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Campo da Esperança
- Clemilton Gomes de Sousa, 75 anos
- Daniel Fernandes, 85 anos
- Eleta Maria Portela Ladosky, 90 anos
- Ilma Roriz Lemes, 85 anos
- Levi Kalil Rodrigues Rocha, menos de 1 ano
- Maria Ferreira da Silva, 83 anos
- Osiel Lucindo Ferreira, 49 anos
- Paulo Francisco Andrade Fernandes Neres, 44 anos
- Sebastião Dias de Oliveira, 59 anos
Taguatinga
- Altina Soares Franco, 94 anos
- Halysson Nunes dos Santos, 31 anos
- Hilda Alves de Souza Cardoso, 73 anos
- Isabel Felix da Silva, 16 anos
- João do Carmo da Cunha, 81 anos
- Luiz Carlos Alves Lima do Nascimento, 44 anos
- Margarida de Castro Paula, 78 anos
- Matheus Nunes Oliveira, 27 anos
- Raimunda Leonice de Freitas, 78 anos
- Rita Fernandes Leite, 85 anos
- Roney Marcos Simões Cardoso, 48 anos
- Sandoval Alves de Freitas, 70 anos
- Welinton Costa da Silva, 49 anos
postado em 31/08/2026 16:39 / atualizado em 31/08/2026 16:39