Obituário: 35 funerais nesta segunda-feira (31/8); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (31/8):

Campo da Esperança

Clemilton Gomes de Sousa, 75 anos



Daniel Fernandes, 85 anos



Eleta Maria Portela Ladosky, 90 anos



Ilma Roriz Lemes, 85 anos



Levi Kalil Rodrigues Rocha, menos de 1 ano



Maria Ferreira da Silva, 83 anos



Osiel Lucindo Ferreira, 49 anos



Paulo Francisco Andrade Fernandes Neres, 44 anos



Sebastião Dias de Oliveira, 59 anos

Taguatinga