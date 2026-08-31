Velório de Carlos Monforte será nesta terça-feira, em Brasília

Carlos Monforte nasceu em Santos em 1949, e morava em Brasília há 43 anos - (crédito: Wander Malagrine/Memória Globo)

O velório do jornalista Carlos Monforte será na terça-feira (1º/9), das 13h às 15h, na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança. O crematório será às 15h15. O jornalista morreu aos 77 anos nesta segunda-feira (31/8). A causa da morte não foi divulgada. Carlos Monforte nasceu em Santos em 1949, e morava em Brasília há 43 anos.

VelÃ³rio de Carlos Monforte serÃ¡ nesta terÃ§a, em BrasÃ­lia (foto: DivulgaÃ§Ã£o)

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Carlos estudou jornalismo na Faculdade de Comunicação de Santos e, antes mesmo de concluir o curso, começou a trabalhar como repórter no jornal A Tribuna. Ele se formou em 1972 e, em seguida, tornou-se assessor de comunicação da Secretaria de Obras do Estado de São Paulo.

Entre 1973 e 1978, trabalhou como repórter especial de O Estado de S. Paulo. Nesse período, fez dois cursos de aperfeiçoamento no exterior. Ele ingressou na Globo em 1978 e foi um dos primeiros âncoras do telejornalismo brasileiro.

Exerceu o cargo de editor-chefe e apresentador do Bom Dia Brasil na década de 1980. O telejornal chegou a realizar, no primeiro ano, cerca de 700 entrevistas com empresários e políticos. Carlos esteve à frente do Bom Dia Brasil por nove anos. Ele foi também editor de política do Jornal da Globo. O jornalista deixou a emissora em 2016.