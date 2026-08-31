Aviso laranja: tempo quente e seco persiste nesta segunda-feira (31/8)

Após o dia mais quente do ano ser registrado neste domingo (31/8), com 35,1°C, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém o aviso laranja para baixa umidade, assim como a previsão de altas temperaturas. Para esta segunda-feira (31/8), a máxima pode alcançar até 34ºC no Distrito Federal, com a umidade do ar variando entre 15% a 20% na capital.
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O tempo se mantém seco e estável, com baixa possibilidade de chuva. De acordo com a meteorologista do instituto, Maíssa Carvalho, a mínima registrada no DF pela manhã foi de 15,1°C, enquanto no Plano Piloto a temperatura chegou a 20,1ºC. Ainda segundo a especialista, o calor enfrentado no final de semana deve se manter nesta segunda-feira, sendo ideal que os moradores da capital se cuidem.
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Entre as orientações indicadas pela profissional estão:
- Aumentar o consumo de líquidos ao longo do dia
- Evitar fazer exercícios físicos nas horas mais quentes
- Umidificar os ambientes, com umidificador ou mesmo um balde de água por perto
- Evitar colocar fogo em áreas mais secas, devido ao risco de incêndio
Os grupos que tendem a ser mais afetados durante o período de seca são as crianças e os idosos. "Por isso, é importante redobrar os cuidados com esses grupos", destaca a meteorologista.