Aviso laranja: tempo quente e seco persiste nesta segunda-feira (31/8)

Após o dia mais quente do ano ser registrado neste domingo (31/8), com 35,1°C, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém o aviso laranja para baixa umidade, assim como a previsão de altas temperaturas. Para esta segunda-feira (31/8), a máxima pode alcançar até 34ºC no Distrito Federal, com a umidade do ar variando entre 15% a 20% na capital.

O tempo se mantém seco e estável, com baixa possibilidade de chuva. De acordo com a meteorologista do instituto, Maíssa Carvalho, a mínima registrada no DF pela manhã foi de 15,1°C, enquanto no Plano Piloto a temperatura chegou a 20,1ºC. Ainda segundo a especialista, o calor enfrentado no final de semana deve se manter nesta segunda-feira, sendo ideal que os moradores da capital se cuidem.

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Entre as orientações indicadas pela profissional estão:

Aumentar o consumo de líquidos ao longo do dia

Evitar fazer exercícios físicos nas horas mais quentes

Umidificar os ambientes, com umidificador ou mesmo um balde de água por perto

Evitar colocar fogo em áreas mais secas, devido ao risco de incêndio

Os grupos que tendem a ser mais afetados durante o período de seca são as crianças e os idosos. "Por isso, é importante redobrar os cuidados com esses grupos", destaca a meteorologista.

