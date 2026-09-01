Paula Belmonte chega a debate do Correio com camiseta contra corrupção

A candidata ao Governo do Distrito Federal, Paula Belmonte (PSDB), chegou ao debate do Correio, nesta terça-feira (1º/9), usando uma camiseta branca com a frase “Por nossas crianças eu digo NÃO à corrupção”. A escolha da roupa chamou a atenção antes do início do encontro entre os candidatos.

À reportagem, Paula explicou que a mensagem faz parte de sua defesa de um governo pautado pela transparência e pelo combate à corrupção. Segundo ela, os efeitos dos desvios de recursos públicos atingem diretamente a população mais vulnerável.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Essa camiseta é mostrando o protagonismo das nossas crianças. Vim dizer que corrupção mata. Corrupção mata as crianças, corrupção mata os idosos na fila, corrupção mata a oportunidade e os sonhos das crianças”, afirmou.

Leia também: Patrimônio dos candidatos entra no foco das eleições no DF

A candidata também defendeu que o eleitor observe o histórico dos políticos antes de escolher seus representantes nas urnas. “Nós vamos ter um governo honesto e transparente. Quero chamar a atenção para o fato de que não podemos votar em político corrupto”, declarou.

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.