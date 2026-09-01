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Eleições 2026

Paula Belmonte chega a debate do Correio com camiseta contra corrupção

Candidata do PSDB afirmou que a mensagem estampada na roupa representa uma defesa da transparência e das crianças

Paula Belmonte - (crédito: Minervino Júnior/ CB)
Paula Belmonte - (crédito: Minervino Júnior/ CB)

A candidata ao Governo do Distrito Federal, Paula Belmonte (PSDB), chegou ao debate do Correio, nesta terça-feira (1º/9), usando uma camiseta branca com a frase “Por nossas crianças eu digo NÃO à corrupção”. A escolha da roupa chamou a atenção antes do início do encontro entre os candidatos.

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À reportagem, Paula explicou que a mensagem faz parte de sua defesa de um governo pautado pela transparência e pelo combate à corrupção. Segundo ela, os efeitos dos desvios de recursos públicos atingem diretamente a população mais vulnerável.

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“Essa camiseta é mostrando o protagonismo das nossas crianças. Vim dizer que corrupção mata. Corrupção mata as crianças, corrupção mata os idosos na fila, corrupção mata a oportunidade e os sonhos das crianças”, afirmou.

A candidata também defendeu que o eleitor observe o histórico dos políticos antes de escolher seus representantes nas urnas. “Nós vamos ter um governo honesto e transparente. Quero chamar a atenção para o fato de que não podemos votar em político corrupto”, declarou.

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O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate. 

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 01/09/2026 21:12
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