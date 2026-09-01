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Correio promove debate com seis candidatos ao Buriti; acompanhe

Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Ricardo Cappelli (PSB), Paula Belmonte (PSDB) e Kiko Caputo (Novo) apresentam propostas para os próximos quatro anos no Distrito Federal

Jornalistas do Correio Braziliense se preparam para o debate com candidatos ao GDF - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A.Press)
Jornalistas do Correio Braziliense se preparam para o debate com candidatos ao GDF - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A.Press)

Mantendo a tradição, o Correio Braziliense promove, na noite desta terça-feira (1º/9), debate com os principais concorrentes ao Palácio do Buriti. Em parceria com a TV Brasília, os nomes que disputam o voto dos brasilienses vão se reunir e apresentar aos cidadãos as propostas que vão nortear os rumos dos próximos quatro anos do Distrito Federal, com transmissão ao vivo pela televisão e pelas redes sociais do jornal. Acompanhe:

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Seguindo as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão aptos a participar os candidatos filiados a partidos que têm representação de, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso. Estão previstas as presenças de Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Ricardo Cappelli (PSB), Paula Belmonte (PSDB) e Kiko Caputo (Novo). Os candidatos vão responder a perguntas feitas por jornalistas do Correio e também haverá questionamentos entre eles.

A arbitragem de eventuais direitos de resposta ficará a cargo do advogado Sidney Sá das Neves. Presidente da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) e procurador especial eleitoral do Conselho Federal da OAB, ele atuará como o crivo jurídico da transmissão.

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Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Rafaela Soares

Subeditora

Jornalista com mais de 8 anos de atuação em televisão e mídia digital. Tem experiência completa no ciclo jornalístico, com ênfase em política, Três Poderes, ministérios e pautas especiais.

Por Roberto Fonseca e Rafaela Soares
postado em 01/09/2026 18:59 / atualizado em 01/09/2026 19:05
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