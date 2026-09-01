Correio promove debate com seis candidatos ao Buriti; acompanhe

Mantendo a tradição, o Correio Braziliense promove, na noite desta terça-feira (1º/9), debate com os principais concorrentes ao Palácio do Buriti. Em parceria com a TV Brasília, os nomes que disputam o voto dos brasilienses vão se reunir e apresentar aos cidadãos as propostas que vão nortear os rumos dos próximos quatro anos do Distrito Federal, com transmissão ao vivo pela televisão e pelas redes sociais do jornal. Acompanhe:
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Seguindo as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão aptos a participar os candidatos filiados a partidos que têm representação de, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso. Estão previstas as presenças de Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Ricardo Cappelli (PSB), Paula Belmonte (PSDB) e Kiko Caputo (Novo). Os candidatos vão responder a perguntas feitas por jornalistas do Correio e também haverá questionamentos entre eles.
A arbitragem de eventuais direitos de resposta ficará a cargo do advogado Sidney Sá das Neves. Presidente da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) e procurador especial eleitoral do Conselho Federal da OAB, ele atuará como o crivo jurídico da transmissão.
Saiba Mais
- Política Senado aprova indicação de Rodrigo Pacheco para vaga no TCU
- Política Crise envolvendo Moraes pode travar votação da 6x1 no Senado
- Política Lula defende fim das bets em reunião com ministros e sociedade civil
- Política Wilson Grassi diz que vai correr uma maratona por dia em protesto contra TSE
- Política Como PF recuperou prints apagados de Vorcaro e identificou contato atribuído a ministro Alexandre de Moraes
- Política Vorcaro diz a Moraes ter "gratidão" por toda a vida
Roberto FonsecaSubeditor
Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília