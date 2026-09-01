Morre Luiz Antônio, o médico que ensinou saúde na TV por uma década

Luiz Antônio Silva durante participação no Pergunte ao Doutor, quadro que o pediatra comandou por uma década no DF1 - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O médico Luiz Antônio Silva morreu nesta terça-feira (1º/9), aos 63 anos. Ele ficou conhecido por comandar o quadro "Pergunte ao Doutor", no telejornal DF1. A informação foi confirmada à TV Globo por familiares.

O corpo será velado na tarde desta quarta-feira (2/9), no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, e cremado em seguida.

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Em fevereiro deste ano, Luiz Antônio foi diagnosticado com um câncer no cérebro. Ele passou por uma cirurgia para a remoção do tumor, mas não foi possível retirá-lo por completo. O médico seguiu em tratamento, mas não resistiu ao avanço da doença.

A Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, da qual Luiz fazia parte da direção, lamentou a morte do profissional.

Nota de pesar divulgada pela Sociedade de Pediatria do Distrito Federal (foto: Reprodução)

Em nota, o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) manifestou condolências e descreveu o médico como dedicado e profissional. O comunicado destacou os 20 anos que ele dedicou ao serviço público de saúde e seu compromisso no cuidado às crianças e famílias.

Pergunte ao Doutor

Luiz Antônio Silva era pediatra e esteve à frente do quadro Pergunte ao Doutor por uma década, tirando dúvidas dos espectadores. O espaço ajudava na prevenção e na conscientização sobre diversas doenças.

Durante a pandemia da covid-19, o quadro auxiliou os moradores do Distrito Federal a esclarecer dúvidas e a minimizar os riscos de contágio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.