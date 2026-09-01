Morre Luiz Antônio, o médico que ensinou saúde na TV por uma década

O médico Luiz Antônio Silva morreu nesta terça-feira (1º/9), aos 63 anos. Ele ficou conhecido por comandar o quadro "Pergunte ao Doutor", no telejornal DF1. A informação foi confirmada à TV Globo por familiares.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O corpo será velado na tarde desta quarta-feira (2/9), no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, e cremado em seguida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
-
-
Morre o jornalista Guy de Almeida, aos 93 anos
Em fevereiro deste ano, Luiz Antônio foi diagnosticado com um câncer no cérebro. Ele passou por uma cirurgia para a remoção do tumor, mas não foi possível retirá-lo por completo. O médico seguiu em tratamento, mas não resistiu ao avanço da doença.
Saiba Mais
- Cidades DF Obituário: 51 funerais nesta terça (01/9); confira lista
- Cidades DF Zelador agredido por morador de rua tem piora no quadro de saúde
- Cidades DF TSE firma acordo de energia solar para compensar consumo nas Eleições 2026
- Cidades DF Falsa bênção: Justiça nega liberdade e converte em preventiva prisão de trio golpista
- Cidades DF Assassino de ex-mulher teria recebido ajuda de "amiga" da vítima
- Cidades DF Ex-integrante do PCC é encontrado morto em penitenciária do DF
A Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, da qual Luiz fazia parte da direção, lamentou a morte do profissional.
Em nota, o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) manifestou condolências e descreveu o médico como dedicado e profissional. O comunicado destacou os 20 anos que ele dedicou ao serviço público de saúde e seu compromisso no cuidado às crianças e famílias.
Pergunte ao Doutor
Luiz Antônio Silva era pediatra e esteve à frente do quadro Pergunte ao Doutor por uma década, tirando dúvidas dos espectadores. O espaço ajudava na prevenção e na conscientização sobre diversas doenças.
Durante a pandemia da covid-19, o quadro auxiliou os moradores do Distrito Federal a esclarecer dúvidas e a minimizar os riscos de contágio.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.