Kiko Caputo promete investir mais de R$ 1 bilhão no metrô do DF

Kiko Caputo: "Nós vamos recuperar o metrô, vamos investir mais de R$ 1 bilhão para atualizar seus sistemas de bilhetagem e de energia" - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

O candidato ao Governo do Distrito Federal Kiko Caputo (Novo) afirmou, durante debate promovido pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília, que pretende investir mais de R$ 1 bilhão na recuperação e na modernização do metrô do Distrito Federal. De acordo com ele, a proposta faz parte de uma política de redução de desperdícios e de maior transparência na gestão pública.



Caputo criticou a atual situação do metrô e afirmou que a ideia é que a estrutura esteja sendo preparada para uma eventual privatização de propósito. Segundo o candidato, a prioridade será, primeiro, recuperar o sistema com investimentos públicos.



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"O metrô é um importante modal de transporte que está sendo vergonhosamente sucateado, exatamente para ser entregue 'na bacia das almas' para a empresa privada. Nós vamos recuperar o metrô, vamos investir mais de R$ 1 bilhão para atualizar seus sistemas de bilhetagem e de energia", declarou.

A transmissão do debate entre os candidatos ao GDF está sendo feita nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio de forma gratuita. Confira, também, a edição desta quarta-feira (2/9), que trará um resumo completo com os principais pontos do evento organizado pelo Correio Braziliense e TV Brasília.