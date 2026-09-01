Apoiadores dos candidatos ao GDF acompanham o Debate do Correio

Por Luiz Francisco e Manuela Sá

Apoiadores dos candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF) Celina Leão (PP), Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Capelli (PSB) vieram ao Correio Braziliense para acompanhar o debate que está ocorrendo na noite desta terça-feira (1º/9).

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Eleitores falaram ao Correio sobre suas expectativas. Para a aposentada Eliete Felipe, de 63 anos, Celina Leão ganha seu voto por dar atenção às mulheres. “No debate, ela vai destacar aquelas que sofrem com o marido e as que têm filhos. Ela é mulher. Ela é forte” afirmou.

A professora Juliana Cândida, 43, é uma das apoiadoras da candidata Paula Belmonte. "A gente quer dar apoio para ela, para que a candidata saiba que a gente acredita nas propostas dela", afirmou. "Minha expectativa é que ela responda porque é uma pessoa preparada para o diálogo e conhece a realidade do DF."

Tauana Almeida, 39, coordenadora dos apoiadores de Ricardo Capelli, contou que são 35 pessoas para acompanhá-lo e mencionou que estavam, à tarde, realizando campanhas enquanto o candidato cumpria as agendas marcadas. "A gente quer sangue novo e o Capelli é um dos candidatos que está preparado para isso, ele tem a nossa força e coragem de estar aqui", declarou a eleitora.

Antes do começo da transmissão, alguns apoiadores chegaram a trocar ofensas e empurrões. A Polícia Militar (PMDF) interveio para dar fim às brigas.

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.

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