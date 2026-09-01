Maria Abadia destaca democracia e celebra presença feminina no DF

A ex-governadora Maria Abadia, 80 anos, chegou ao debate promovido pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília destacando a importância do encontro para o fortalecimento da democracia no Distrito Federal. Ela reforçou sua candidatura à Câmara dos Deputados pelo PSD, a convite do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, e declarou apoio à candidatura de Arruda ao governo local.

Para a ex-governadora, o evento representa uma oportunidade excelente para que os brasilienses conheçam os projetos e compromissos dos postulantes ao Palácio do Buriti. Abadia enfatizou a necessidade de o poder público responder às demandas de uma capital que cresce em ritmo acelerado e acolhe cidadãos de diversas regiões do país. Ela ressaltou ainda o empenho exigido no período eleitoral e expressou sua determinação em seguir atuando na política do Distrito Federal.

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"Eu não me permito cruzar os braços quando eu sou chamada a participar dos programas e do governo no sentido de ajudar Brasília, ajudar a população de Brasília", afirmou a candidata ao reforçar seu vínculo histórico com a cidade.

Com uma trajetória que remonta aos primeiros anos da nova capital, quando chegou com a família antes de 1960 e viu o pai trabalhar como jardineiro da Novacap, Abadia construiu uma vida ligada ao DF. Formada pela UnB e reconhecida como a primeira mulher a governar a unidade federativa, ela recordou com emoção o fato de ter seu nome registrado na Constituição. Para ela, a permanência no debate público reflete um sentimento de gratidão e o desejo contínuo de retribuir o que a cidade lhe proporcionou.

“É uma beleza, é uma maravilha você saber que nós temos mulheres guerreiras, mulheres que têm coragem de enfrentar uma candidatura, e não é fácil as dificuldades que as mulheres têm para ocupar lugares que há mais de 2 mil anos são ocupados por homens", destacou ao celebrar a presença feminina na disputa pelo GDF.