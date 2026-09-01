Celina e Grass se enfrentam sobre Fundo Constitucional

Durante o debate com os candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF), promovido pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília, a governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), teve uma oportunidade de fazer uma pergunta ao candidato do PT, Leandro Grass, e aproveitou para questioná-lo sobre a defesa do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), recurso da União destinado à saúde, à educação e segurança pública.

"Por três vezes, o Governo Federal tentou atacar o maior patrimônio político aqui do DF, o Fundo Constitucional. Das outras vezes, fui pessoalmente ao Congresso e consegui reverter a situação. Agora, mais uma vez. Em um projeto sobre petróleo, entrou a mudança do cálculo do fundo. Em um projeto sobre petróleo, tem a retirada do reajuste do FCDF", argumentou Celina.

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Em sua resposta, Leandro Grass defendeu o Governo Federal e teceu críticas à adversária. "O Governo Federal não está acabando com o fundo, reduzindo ou diminuindo. O governo Lula aumentou o Fundo Constitucional. Você (Celina) teve a oportunidade de fazer a melhor saúde do Brasil, educação e segurança também. Você entregou o último lugar no Ideb, maior tempo de espera para exames e cirurgias em todo o país. Aqui, aumentaram feminicídio, roubo, furto e latrocínio", elencou o candidato do PT. "Inclusive, o seu partido (PP) votou a favor deste projeto que você disse que é um projeto do Lula", acrescentou.



Durante o embate, Leandro Grass citou o senador Ciro Nogueira (PP), presidente do partido de Celina, e mencionou que o político é amigo do banqueiro Daniel Vorcaro. "O Vorcaro é amigo de muita gente, inclusive do líder do PT no Senado. Ele, inclusive, visitou o presidente Lula várias vezes. Novamente, o FCDF está sob ataque, e quem faz a defesa não é o PT, somos nós, novamente, que vamos para a Justiça entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). O Governo Federal, quando não consegue ajustar as contas, aumenta imposto", retrucou Celina.

"Seu governo teve R$ 5 bilhões de rombo e quer falar sobre contas. O seu ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), entregou o último ano de governo com o FCDF em R$ 16 bilhões. Lula entregou R$ 28 bilhões. O Brasil voltou a crescer. No seu governo, a conta está no vermelho", afirmou Grass.