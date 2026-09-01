Paco Britto destaca que o debate é uma importante ferramenta da democracia

Antes do início do debate com os candidatos ao GDF, nesta terça-feira (1°/9), o Secretário Extraordinário de Relações Internacionais do Distrito Federal, Paco Britto, destacou que o debate é uma importante ferramenta para a democracia.

Para o secretário, os eleitores esperam ver propostas que resolvam os problemas. "O debate é importante para a população ver o que os candidatos realmente vão fazer pelo DF", pontuou.

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Ele também disse que espera que o debate seja pautado pela verdade e pela educação. "Alguns candidatos fogem das perguntas. A população quer um debate civilizado, sem ataques e com propostas", disse.

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9) do Correio Braziliense, o resumo dos principais pontos do debate.