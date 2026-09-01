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CRIME ORGANIZADO

Polícia desarticula centro de distribuição de drogas em Samambaia

De acordo com a polícia, a residência não era utilizada apenas como ponto de venda para usuários, mas também funcionava como um grande armazém de drogas que abastecia regiões de Samambaia.

Residência era utilizada como armazém de drogas que abastecia regiões de Samambaia. - (crédito: Divulgação )
Residência era utilizada como armazém de drogas que abastecia regiões de Samambaia. - (crédito: Divulgação )

A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 26ª Delegacia de Polícia, realizou, nesta terça-feira (1º/9), uma ação policial que resultou na identificação de um imóvel utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes em Samambaia.

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A investigação começou após o recebimento de denúncia anônima. Os policiais passaram a monitorar o endereço e constataram intensa movimentação compatível com a comercialização de drogas. Um usuá Darcianne Diogo, Elias Frazão rio foi abordado após adquirir entorpecentes diretamente do suspeito monitorado.

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De acordo com a polícia, a investigação apontou que a residência não era utilizada apenas como ponto de venda para usuários, mas também funcionava como um grande armazém de drogas que abastecia regiões de Samambaia.   

Nesta terça-feira (1º/9), os policiais identificaram ao menos dois indivíduos que teriam ido ao local para comprar entorpecentes do suspeito investigado.

No imóvel, foram localizadas diversas porções de drogas, além de bolsas e capacetes utilizados por aplicativos de entrega. A polícia apura o uso inadequado desses aplicativos para logística e envio de entorpecentes.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e esclarecer a dinâmica de funcionamento do esquema criminoso. 

 

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Elias Frazão

Estudante da UnB apaixonado pelo jornalismo.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Elias Frazão e Darcianne Diogo
postado em 01/09/2026 20:56 / atualizado em 01/09/2026 21:18
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