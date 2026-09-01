Polícia desarticula centro de distribuição de drogas em Samambaia

Residência era utilizada como armazém de drogas que abastecia regiões de Samambaia. - (crédito: Divulgação )

A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 26ª Delegacia de Polícia, realizou, nesta terça-feira (1º/9), uma ação policial que resultou na identificação de um imóvel utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes em Samambaia.



A investigação começou após o recebimento de denúncia anônima. Os policiais passaram a monitorar o endereço e constataram intensa movimentação compatível com a comercialização de drogas. Um usuá Darcianne Diogo, Elias Frazão rio foi abordado após adquirir entorpecentes diretamente do suspeito monitorado.

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De acordo com a polícia, a investigação apontou que a residência não era utilizada apenas como ponto de venda para usuários, mas também funcionava como um grande armazém de drogas que abastecia regiões de Samambaia.



Nesta terça-feira (1º/9), os policiais identificaram ao menos dois indivíduos que teriam ido ao local para comprar entorpecentes do suspeito investigado.

No imóvel, foram localizadas diversas porções de drogas, além de bolsas e capacetes utilizados por aplicativos de entrega. A polícia apura o uso inadequado desses aplicativos para logística e envio de entorpecentes.



As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e esclarecer a dinâmica de funcionamento do esquema criminoso.