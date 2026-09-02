Giselle Ferreira destaca preparo de Celina em debate marcado por confrontos

20/07/2026 Davi Pereira/CB/D.A Press. GIselle Ferreira, secret..ria de Desenvolvimento Social, .. a entrevistada do CB.Poder de hoje - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Após o debate entre os candidatos ao Governo do Distrito Federal realizado pelo Correio Braziliense nesta terça-feira (1º/9), a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Giselle Ferreira, analisou a dinâmica entre os concorrentes e ressaltou a postura da governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP). Na avaliação da secretária, a atual gestora demonstrou segurança ao responder aos questionamentos e defender as realizações do Poder Executivo.

Giselle ponderou que a estratégia dos opositores se concentrou no confronto direto, o que acabou reduzindo o espaço para o detalhamento de planos de governo no palco. "Acredito que o debate precisa ser cada vez mais voltado para apresentação de soluções, pois é isso que o eleitor busca", afirmou.

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A secretária também enfatizou a trajetória política da candidata governista como diferencial durante o confronto. "A governadora Celina acumula quatro mandatos, tem entregas concretas a apresentar e muita propriedade para falar do futuro. Ela demonstrou preparo e conhecimento profundo sobre os desafios e as soluções para o Distrito Federal", concluiu.

A secretária avaliou ainda que a decisão dos adversários de evitar perguntas diretas sobre o plano de governo de Celina Leão fez parte de uma tática deliberada. “Entendemos que, na dinâmica da campanha, a oposição opte pelo confronto e pela crítica em vez do debate de propostas. Mas a governadora é extremamente preparada e demonstrou domínio pleno tanto dos problemas quanto das soluções para a nossa cidade”, concluiu.